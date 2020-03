Wartung und Reparatur von Leimgeräten bei H + L Klebetechnik

H + L Klebetechnik bietet seinen Kunden einen besonderen Service. Sie können ihre Leimgeräte zur Wartung oder Reparatur an das Neusässer Unternehmen schicken. In der hauseigenen Werkstatt reinigen die Servicetechniker von H + L Klebetechnik die Leimgeräte und nehmen notwendige Reparaturen vor. Bei Bedarf erhalten die Kunden in der Zwischenzeit ein Ersatz-Leimgerät.

Eine Wartung in der Werkstatt von H + L Klebetechnik ist die gründlichste Art der Reinigung. Das Leimgerät wird komplett zerlegt und von sämtlichen Leimresten befreit. Defekte Platinen werden repariert.

H + L Klebetechnik bietet an, Gerätetests durchzuführen, um selbst kleinste Undichtigkeiten zu erkennen und zu beseitigen. Zudem können die Leimgeräte einer Elektroprüfung nach VDE-Vorschrift unterzogen werden. Sämtliche Serviceleistungen bei einer Wartung der Leimgeräte in der Werkstatt von H + L Klebetechnik zielen darauf ab, beim Kunden eine störungsfreie Produktion zu gewährleisten.

Geliefert werden die Leimgeräte entweder per Spedition oder ein Mitarbeiter von H+ L Klebetechnik holt sie ab. Das hat den Vorteil, dass die Wartung oder Reparatur außerhalb der Räumlichkeiten der Kunden stattfindet. Bei Bedarf stellt H + L Klebetechnik für diese Zeit ein Ersatz-Leimgerät zur Verfügung.

Weitere Informationen unter 0821 – 4970 474 oder im Internet: www.hl-klebetechnik.de