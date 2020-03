Augen lasern im Augenlaser-Zentrum Österreich

Endlich wird für Sie ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinse in Beruf oder Freizeit möglich: Sowohl Kurzsichtigkeit wie auch Weitsichtigkeit kann durch eine Laserbehandlung sehr gut korrigiert werden. Die über viele Jahre bewährte Augenlaser-Technik von Eyelaser bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Genauigkeit. Sollte eine Laserbehandlung am Auge aus medizinischen Gründen nicht möglich sein, kann auch eine Kunstlinse ins Auge implantiert werden. Diese Linsen werden entweder zusätzlich zur körpereigenen Linse oder können im Lesebrillenalter auch anstelle dieser implantiert werden.

