Buch zum Thema agile Strategieumsetzung mit OKR

In ihrem neuen Buch beschreibt Dr. Daniela Kudernatsch, wie Unternehmen mit der OKR-Methode ihre Kultur verändern und den Strategieumsetzungsprozess agiler gestalten können.

"Toolbox Objectives and Key Results: Transparente und agile Strategieumsetzung mit OKR" - so lautet der Titel eines neuen Buch der Münchner Unternehmensberaterin Dr. Daniela Kudernatsch. In dem fast 200-seitigen Buch erläutert die Expertin für Strategieumsetzung mit Lean-Management-Tools, wie mit dem Managementsystem OKR, auf das unter anderem der Internet-Gigant Google schwört, strategische Ziele definiert und diese bereichs- und funktionsübergreifend mit der Arbeit der Mitarbeiter gekoppelt werden. Zudem erläutert sie, welche Vorzüge OKR gegenüber anderen Managementsystemen hat, unter anderem weil jeder Mitarbeiter und jedes Team für sich klare Ziele (Objectives) definiert, denen dann messbare Ergebnisse (Key Results) zugeordnet werden. Außerdem stellt die Inhaberin des Beratungsunternehmen Kudernatsch Consulting & Solutions, das unter anderem OKR-Manager ausbildet, alle relevanten Schritte zur Planung und Implementierung von OKR in Unternehmen dar. Dabei machen zahlreiche Grafiken, die teils komplexen Zusammenhänge auch bildhaft deutlich.

Das Arbeitsbuch (https://www.kudernatsch.com/projektmanagement-changemanagement-beratung-berater-muenchen/) ist in acht Kapitel gegliedert. Im Ersten erläutert die Autorin, was OKR von solchen Managementsystemen wie Management by objectives, Hoshin Kanri und Balanced Scorecard unterscheidet und warum gerade Unternehmen, die ihre Agilität erhöhen möchten, die OKR-Methode nutzen. Im Zweiten erklärt sie dann, wie man in Unternehmen ausgehend von einer Vision und Mission zu einer tragfähigen Strategie und konkreten Durchbruchzielen gelangt. In Kapitel drei folgt eine Beschreibung, wie man im Betriebsalltag zu den sogenannten "Objectives" und "Key Results" gelangt und mit ihnen arbeitet, bevor schließlich in Kapitel vier der unternehmensweite und bereichsübergreifende Zielabstimmungsprozess bei der OKR-Methode beschrieben wird und zwar in einem Verfahren, das ein top-down oder bottom-up-Vorgehen vereint. Kapitel 6 befasst sich mit dem unterjährigen Umsetzungsprozess und der Rolle der Führungskräfte in ihm, bevor in Kapitel 7 verschiedene Tools zum Managen des Veränderungsprozesses wie das "Wheel of Change" und die "OKR-Change-Canvas" vorgestellt werden. In Kapitel 8 wird abschließend noch erörtert, inwieweit der mit der OKR-Einführung intendierte Kulturwandel eventuell auch eine Veränderung der Vergütungssysteme erfordert und ob an der Stelle der oft stark ritualisierten und formalisierten Mitarbeitergespräche Dialoge über die Umsetzung von OKR treten sollten.

Das Buch "Toolbox Objectives and Key Results: Transparente und agile Strategieumsetzung mit OKR" von Dr. Daniela Kudernatsch ist im Verlag Schäffer-Poeschel erschienen und kosten 24,95 Euro. Nähere Infos über das Buch und dessen Autorin finden Interessierte auf der Webseite www.kudernatsch.com oder bei Amazon.

Die Unternehmensberatung KUDERNATSCH Consulting & Solutions, Straßlach bei München, unterstützt Unternehmen bei der standort-, hierarchie- und funktionsübergreifenden Strategieumsetzung - zum Beispiel, wenn sie eine Lean- und KVP-Kultur in ihrer Organisation einführen und verankern möchten. Außerdem stellt sie ihnen die hierfür die erforderlichen Tools zur Verfügung. Inhaberin der 2001 gegründeten Unternehmensberatung ist Dr. Daniela Kudernatsch, die sich als eine der ersten Personen im deutschsprachigen Raum mit der Balanced Scorecard befasste und an Strategieumsetzungsprojekten in mehr als 100 Unternehmen weltweit beteiligt war.

Dr. Daniela Kudernatsch studierte Betriebswirtschaft an der LMU München und Economics an der Vanderbuilt University Nashville/Tennessee (USA). Sie promovierte zum Thema Performance Improvement. Sie ist Autorin mehrerer Fachbücher zum Thema Strategieumsetzung. Im März 2019 erschien die 2. erweiterte sowie überarbeitete Auflage ihres neustes Buch "Hoshin Kanri: Policy Deployment durch agile Strategieumsetzung".

Dr. Daniela Kudernatsch und ihr Beratungsunternehmen sind mit dem international renommierten Lean Experten Jeffrey K. Liker, der die Bestseller "The Toyota Way to continuous improvement" und "The Toyota Way to Lean Leadership" schrieb, geschäftlich und freundschaftlich verbunden. Sie ist Vice President Europe seiner Unternehmungen Liker Lean Academy und Liker Lean Advisors. In dieser Funktion ist sie unter anderem für das Europageschäft der beiden Unternehmen zuständig. Außerdem ist sie Ansprechpartnerin für deren europäische Kunden. Gemeinsam bieten die Unternehmen zudem eine mehrstufige Lean Leadership-Ausbildung nebst Zertifizierung an.

an Management-Tools".

Firmenkontakt

KUDERNATSCH Consulting & Solutions

Dr. Daniela Kudernatsch

Waldstraße 37

82064 Straßlach bei München

+49 (0)8170. 9 22 33

info@kudernatsch.com

http://www.kudernatsch.com

Pressekontakt

Die PRofilBerater GmbH

Bernhard Kuntz

Eichbergstr. 1

64285 Darmstadt

06151/89659-0

info@die-profilberater.de

http://www.die-profilberater.de

agile Strategieumsetzung, OKR, Toolbox, Objectives and Key Results, Kudernatsch