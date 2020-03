Neuerscheinung: Die Natur war ihr Leitstern

Eine kleine Geschichte ganzheitlicher Heilkunst

Von Hippokrates über Hildegard von Bingen, Paracelsus bis hin zu Steiner, Freud und Jung - unterschiedliche Heilkundige haben in der modernen Ganzheitsmedizin Spuren hinterlassen. Sie stoßen auf Bewunderung oder auf Skepsis - doch eines haben sie gemeinsam: Sie alle haben sich dafür eingesetzt, den kranken Menschen in umfassenden Zusammenhängen zu betrachten und zu behandeln. Nicht nur mit heiltechnischen Kunstgriffen und fachkundigem Wissen traten sie gegen körperliche und seelische Leiden an, sondern mit ihrer ganzen Persönlichkeit begegneten sie der Ganzheit des Patienten.

Die Geschichte ganzheitlicher Heilkunst von der Antike bis ins 20. Jahrhundert in 16 ausgewählten Lebensbildern. Ergänzende Kapitel geben Aufschluss über den historischen Kontext und wichtige Entwicklungen im Verständnis von Krankheit und Gesundheit.

Beeindruckende Lebensgeschichten mit zahlreichen Zitaten und Bildern laden dazu ein, sich intensiver mit den großen Wegbereitern unserer unkonventionellen Therapien zu beschäftigen.

Nora Thielen: Die Natur war ihr Leitstern. Taschenbuch ( 12 x 19 cm ), 160 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, ISBN 9783750440241, EUR 7,99

