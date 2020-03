schuhplus verlost zu Ostern 5 x 2 Freikarten für die Show der Ehrlich Brothers

"Dream and Fly - die neue Magie-Show": jetzt mit dem Übergrößenhändler gewinnen

Ach Du Dickes Ei! Die spektakuläre neue Show der Ehrlich Brothers "Dream & Fly" wird das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde. schuhplus - Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com) verlost zu Ostern 5 x 2 Freikarten (https://www.schuhplus.com/gewinnspiele/freikarten-ehrlich-brothers/) für dieses grandiose Happening!

Mit schuhplus Illusionen und Träume erleben

Die Ehrlich Brothers sind wieder auf großer Tour und werden mit Ihrer Show "Dream & Fly" noch nie dagewesenen Illusionen zeigen und damit auf fesselnde Art und Weise die größten Arenen Deutschlands rocken. schuhplus lässt Dich dabei sein! Denn der Überrgößenhändler verlost 5 x 2 Freikarten für diese wahnsinnig coole Show!

Atemberaubende Momente voller Magie - schuhplus machts möglich!

Mit einer Centerstage inmitten der Zuschauer und einem überwältigenden Bühnenbild wird dieses Event einen staunend und fasziniert zurücklassen. Aus Feuerflammen zum Beispiel schmieden die Magier einen Lamborghini gänzlich in Gold, der sogar abhebt und über die Köpfe der Zuschauer hinwegfliegt. Auch für Kinder gibt es atemberaubende und wunscherfüllende Illusionen, die Träume wahr werden lassen: Auf der Bühne erscheint das weltgrößte Süßigkeiten-Glas, vollgefüllt mit Naschereien, die anschließend im Publikum - und natürlich insbesondere an die Kids - verteilt werden. Außerdem kommen die Ehrlich Brothers in diesem Jahre mit ihrer eigenen Live-Band, um die spektakulären Illusionen und Zaubertricks in toller Atmosphäre mit mächtiger musikalischer Power und zu unterlegen. Mit ihrem Programm "Magie Träume Erleben" und "FASZINATION" haben die Ehrlich Brothers bereits Millionen von Menschen begeistert und ein wahres Zauberfieber entfacht. Zusatzshows um Zusatzshows wurden angesetzt, um der immensen Nachfrage gerecht zu werden. Jetzt wird es noch größer, noch spektakulärer und noch atemberaubender!

Jetzt registrieren und mit schuhplus Freikarten für das Magier-XXL-Event gewinnen

Und Du kannst dabei sein! Registriere Dich jetzt und gewinne mit schuhplus Karten für das Event des Jahres! Verlost werden 5 x 2 Freikarten für die Tour der Ehrlich Brothers "Dream & Fly - Die neue Magie-Show". Das Gewinnspiel läuft vom 14.03.2020 bis zum 19.04.2020. Der Gewinner erhält zwei Freikarten und kann sich den Termin, zu welcher Show er gehen möchte, selbst aussuchen - vorausgesetzt, es gibt noch verfügbare Karten. Die Anfahrt und eine eventuelle Übernachtung gehören nicht zum Gewinnspiel und sind selbst zu tragen. Der Gewinn kann in einem der Fachgeschäfte von schuhplus in Dörverden, Sedelsberg oder Kaltenkirchen abgeholt, oder auf Wunsch auch zugeschickt werden.

