PEARL Mobiler USB-Deckenventilator VT-42.usb

Der Deckenventilator läuft flexibel über USB

- Ideal für zu Hause, im Büro und im Urlaub

- Haken zum bequemen Aufhängen

- Angenehm frische Brise dank 300 U/Minute

- Leichter Deckenventilator - Mobil und leistungsstark

Die frische Brise für zu Hause, im Büro und im Urlaub: Diesen Ventilator (https://www.pearl.de/kw-1-deckenventilator.shtml?_scc_=1) von PEARL (https://www.pearl.de/ar-2-46.shtml) setzt man flexibel dort ein, wo man ein angenehmes Lüftchen haben möchte! Einfach an einem Haken aufhängen. Für die Stromversorgung per USB nutzt man das Smartphone-Netzteil - fertig!

- Ideal für zu Hause, im Büro, Wohnmobil und dank kleiner Packmaße sogar im Urlaub

- Praktischer Haken zum Aufhängen

- 300 Umdrehungen pro Minute: für eine angenehm frische Brise

- Leistungsaufnahme: ca. 5 Watt

- Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 1 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

- Maße Ventilatorkopf (Ø x H): 8,7 x 14 cm, Gesamtgewicht: 270 g

- Ventilator VT-42.usb inklusive deutscher Anleitung

Preis: 11,95 EUR

Bestell-Nr. NX-1523-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1523-3033.shtml

Erhältlich auch als 12-Volt-Version:

PEARL Mobiler 12-V-Deckenventilator VT-46.dc mit Aufhänger, Ø 46 cm, 6 Watt, 330 U/Min. (Bestell-Nr. NX-1524)

