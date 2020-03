Dein inneres Kind darf sich entwickeln

Unsere Gefühle und Emotionen sind immer da!

Unser inneres Kind ist die Summe unserer Gefühle und Emotionen aus der Kindheit. Da wir die schmerzhaften Verletzungen der Kindheit nicht verarbeitet haben, begannen wir uns von ihnen zu trennen. Seitdem verdrängen oder verleugnen wir alles so gut wie möglich, was sich in unserer Gefühlswelt zeigt. Wir haben uns angewöhnt, unseren Gefühlen keine Beachtung zu schenken, in der Hoffnung, dass sie dann von selbst wieder weg gehen. Doch leider kommen wir immer wieder mit unserem Schmerz in Kontakt.

Unser inneres Kind (https://www.stephan-josef-glaser.com/blog/dein-inneres-kind-darf-heilen/)fühlt sich abgelehnt, ungeliebt und wertlos. Dazu kommt immer mehr unsere Kernemotion wie Schuld, Scham oder Ekel im Leben durch. Dazu kommen Gefühle wie Zurückweisung, Herabsetzung und Feinseligkeit. Unsere unerfüllten Erwartungen enden in Enttäuschung, Wut und Traurigkeit.

Aufgrund der fehlenden inneren Kräfte wie Selbstannahme, Selbstliebe und Selbstwert, sehnen wir uns immer mehr nach Zuwendung, Liebe und Wertigkeit, die uns anderen Personen geben sollen. Das belastet unsere Beziehungen mit unserem Partner, Kindern, Eltern, Freunden und Kollegen.

Da es uns in diesem Dilemma nicht möglich ist, uns selbst anzunehmen, zu lieben und als wertvoll zu erachten, entwickeln wir stattdessen Selbstablehnen. Aber das können wir uns nur schwer eingestehen, denn auch das tut so weh. Zur Lösung all dieser Probleme darfst du dein inneres Kind und seine Gefühlsvielfalt kennen lernen und dir dein ein Herzbewusstsein erschließen. Jetzt endlich bist Du in der Lage, Dein unüberschaubares Gefühlswirrwarr, zusammen mit Deinem inneren Kind (https://www.stephan-josef-glaser.com/blog/bayern-dein-inneres-kind-seminar/), liebevoll aufzuarbeiten.

Sabine Glaser bietet seinen Kunden Coachings und Seminare. Unter dem Motto: "So geling Dir Dein Leben!", werden hier alle Menschen unterstützt, die zum einen den Sinn des Lebens ergründen wollen und zum anderen mit der Hilfe ihrer Bewusstseinsentwicklung ihr Leben mit neuen Lösungen zum Guten entwickeln wollen.

