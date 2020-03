PERFEKTA Unternehmensgruppe - Ihr Arbeitgeber von morgen

Do, 03/12/2020 - 10:01

Die PERFEKTA Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen in 5. Generation mit über 4.500 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten in Deutschland. Die Geschäftsfelder reichen vom Betrieb stationärer Pflegeeinrichtungen über Catering bis hin zur Gebäudereinigung uvm. Menschen, Vielfalt und Tradition - PERFEKTA bietet ein umfangreiches Serviceangebot, bei dem die Zufriedenheit der Kunden und die Qualität der Dienstleistung im Vordergrund steht.

Dennoch sind das längst nicht die einzigen Ziele, die sich PERFEKTA setzt. Jeder Mitarbeiter in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern ist ein Teil des großen Teams. Diesen Zusammenhalt zeigt PERFEKTA in den Videos auf dem YouTube Kanal der Unternehmensgruppe (https://www.youtube.com/channel/UCNiVHkJxIw4UJFqpg7uz3GQ).

Angestellte, Auszubildende und Quereinsteiger wurden über ihre Tätigkeitsbereiche, das Arbeitsklima und vor allem über ihren Weg, der sie zu PERFEKTA geführt hat, interviewt. Es wird schnell klar - bei PERFEKTA sind alle willkommen. PERFEKTA bietet die Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse des angestrebten Berufes einzusteigen. Denn für sie ist nicht der berufliche Werdegang entscheidend, sondern die Motivation, die jeder Einzelne mit in das Unternehmen bringt.

Das Unternehmen sucht dynamische und engagierte Mitarbeiter, die Teil eines Dienstleistungskonzernes mit Zukunft sein wollen. Die Video-Beiträge verschaffen nicht nur einen Einblick in den Alltag verschiedener Berufe in unterschiedlichen Abteilungen, sie zeigen vor allem den Zusammenhalt der Mitarbeiter untereinander - Menschen, die nicht nur zu Kollegen, sondern auch zu Familie wurden.

PERFEKTA bietet viel Gestaltungsspielraum, flache Hierarchien und anspruchsvolle, interessante Aufgaben. Jetzt bewerben:

- Stellenangebote: https://www.PERFEKTA.de/stellenangebote/

- Ausbildung: https://www.PERFEKTA.de/ausbildung

- Praktikum: https://www.PERFEKTA.de/praktikum

Die PERFEKTA Unternehmensgruppe ist der "Möglichmacher" rund um Mensch und Immobilie. Schon seit 1921 bieten wir unseren Kunden integrierte Lösungen. Das gesamte Spektrum der infrastrukturellen Dienstleistungen wird vollständig und bedarfsgerecht angeboten und genügt den höchsten Ansprüchen. Unsere Geschäftsfelder basieren auf dem Fundament Beratung - Dienstleistungen - Produkte. Der Kunde profitiert von umfassenden Leistungen und von aus der Unternehmensstruktur resultierenden Synergieeffekten.

