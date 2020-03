BeateBaumgart.de & Acryl Fließtechnik - Acryl Pouring

Links zu den Angeboten auf amazon und ebay über https://www.beatebaumgart.de

Bedingt durch die Technik ist jedes Bild ein Original, nicht reproduzierbar und somit ein einmaliges Einzelstück!

Leinwand auf Keilrahmen, Künstler-Acrylfarbe, ggf. Silikonöl, Liquitex

Damit Sie lange Freude an diesem Farbspiel haben, wurde die Oberfläche versiegelt.

Das Bild kann rahmenlos aufgehängt werden, weil der Randbereich integriert wurde. Besonders bei 3-D-Rahmen hat das einen tollen Nebeneffekt.

Die Ausrichtung des Bildes liegt stets im Auge des Betrachters und ist vom späteren Umfeld abhängig. Daher erfolgt die Signatur auf der Rückseite, so können Sie frei entscheiden, wie Sie das Bild aufhängen.

Beate Baumgart: "Viele Bilder aus 2019 sind im Abverkauf, aus Platzgründen... JEDES Bild bei Acryl Pouring / Fluid Painting ist ein Unikat, da der Farbverlauf bei jedem Bild anders ist, entstehen nur einzigartige Originale die nicht vervielfältigt werden können.

Ich verwende Künstler Acrylfarben, diese werden in unterschiedlichen Techniken auf die Leinwand aufgebracht. Nach der Trocknung des Bildes erfolgt die mehrfache Schlussveredlung, meist seidenmatt/matt, damit Ihr Bild geschützt ist.

Da meine Bilder ohne Rahmung gehängt werden können, weil die Farbe auch den Rand des Bildes einschließt, sind es "Leichtgewichte". Meine Signatur erfolgt auf der Rückseite, Sie sind vollkommen flexibel in der Art wie Sie ihr Bild aufhängen möchten.

Ich fotografiere meine Bilder hochauflösend, bei Tageslicht, aus verschiedenen Perspektiven und versuche Ihnen einen möglichst getreuen Eindruck vom Original zu geben, um das Pouring Bild in seiner Farbenpracht bestmöglich darzustellen.

Meine Bilder biete ich ohne zusätzliche Verpackungskosten an. Verpackungsmaterial das geeignet und in einwandfreiem, sauberen Zustand ist, wird von mir receycelt, ich nutze es erneut zum Versand meiner Bilder, der Umwelt zuliebe.

Ich wünsche Ihnen genauso viel Spaß an Ihrem Bild, wie ich beim Erstellen habe.

PS: Sollte es, wider Erwarten, mit Ihrem Bild ein Problem geben, kontaktieren Sie mich bitte sofort - es gibt für alles eine Lösung die beide Seiten zufrieden stellt."

Blindfold Acrylic Pouring

Immer häufiger tauchen Videos zum "blindfold acrylic pouring" auf. Was ist das? Nun, der Künstler lässt sich die Augen verbinden und übt die Technik des Acrylic Pouring aus. Nicht alleine, eine Person steht ihm zur Seite.

#46 - Blindfolded Dutch Pour Challenge

https://www.youtube.com/watch?v=gWmby2YR1_I

9. Mai 2019 | Canella Ciraco Art

Hello everyone!! Thanks for joining me today! I thought it would be a great idea to accept Rinske's blindfolded dutch pour challenge. So I enlisted the help of my 8 year old son to make sure I didn't make too much of a mess or burn the house down LOL What did you think of the video and the end results? Let me know in the comments below

publicEffect.com

Hans Kolpak

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: Hans.Kolpak@publicEffect.com

Homepage: http://www.publicEffect.com

Telefon: 03741 423 7123

Pressekontakt

publicEffect.com

Hans Kolpak

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: Hans.Kolpak@publicEffect.com

Homepage: http://www.publicEffect.com

Telefon: 03741 423 7123