Neues eLearning Angebot erfolgreich eingeführt!

Mit den neuen eLearning Kursen bietet die Spitta Akademie jetzt Online-Kurse für Zahnärzte, Zahntechniker sowie Praxis- und Laborpersonal an

Balingen, 12. März 2020 - die Spitta Akademie, führendes Institut von Fort- und Weiterbildungen für zahnmedizinische und zahntechnische Fachkräfte, erweitert Ihr bestehendes Fortbildungsangebot um eLearning Kurse. Ziel der neuen Angebote ist es, unabhängig von Zeit und Ort ein Lernen nach individuellen Präferenzen zu ermöglichen!

Die eLearning Kurse fügen sich konsequent in das Lernkonzept der Spitta Akademie ein und bieten einen echten Mehrwert für den Kursteilnehmer. "Mit unseren neuen eLearning Kursen gehen wir mit dem aktuellen Trend in der Weiterbildung und schaffen für unsere Teilnehmer ein völlig neues Lernerlebnis. Selbstbestimmtes Lernen steht für uns dabei an oberster Stelle. Unsere Teilnehmer entscheiden selbst wann, wo und wie sie lernen wollen. So kann sich jeder Lernende sein Fachwissen im eigenen, individuellen Lerntempo aneignen", erklärt Raphael Kaufmann, Leiter der Spitta Akademie.

Das neue Lernkonzept der Spitta Akademie baut auf den neusten mediendidaktischen Methoden auf. Viele interaktive Elemente regen die Kursteilnehmer zum aktiven Lernen an und sorgen für eine konstant hohe Lernmotivation. Verschiedenste Lernelemente wie Skripte, Präsentationen oder Erklärvideos vermitteln praxisnahes Fachwissen, welches in anschließenden Wissensabfragen geprüft wird. So kann der Lerner seinen Lernfortschritt selbst kontrollieren und einen kontinuierlichen Lernerfolg erreichen. Großer Vorteil: Die eLearning Kurse lassen sich hinsichtlich Lerntempo, Dauer und Lernzeitpunkt ideal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Lerners anpassen. Je nach Lerntyp können bevorzugte Medien und Lernmethoden an die individuellen Bedürfnisse des Lerners ausgerichtet werden. Komplexe Inhalte können leicht und beliebig oft wiederholt werden und werden zudem durch ergänzende Erläuterungen verständlicher. Die Dokumentation des Lernerfolgs erhält der Kursteilnehmer in Form von Zertifikaten.

Neben dem Lernen spielt auch Socializing eine bedeutende Rolle. Die Kursteilnehmer können sich untereinander vernetzen, sich zu Kursen und Fachthemen austauschen sowie ihre Lernerfolge teilen.

Dass die eLearning Lösung einen echten Schritt in Richtung Zukunft bedeutet, findet auch Halil Recber, Geschäftsführer der Spitta GmbH: "Mit der neuen eLearning Lösung kann der Lerner neueste Methoden und Medien so einsetzen und kombinieren, dass ein bestmögliches Lernergebnis erzielt wird. Gerade die Fort- und Weiterbildung für zahnärztliche und zahntechnische Fachkräfte kann noch besser neben dem Arbeitsalltag erfolgen oder in Arbeitsprozesse eingebunden werden. Dies führt zu einem aktiveren und effizienteren Lernen."

Weitere Informationen zur eLearning Lösung und zu den Kursen finden Sie unter www.spitta-akademie.de

Informationen über die Spitta Akademie

Die Spitta Akademie ist ein Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen in den einzelnen Fachgebieten der Zahnmedizin und Zahntechnik. Mit einem umfassenden Fortbildungsprogramm, bestehend aus Seminaren, Fernlehrgängen, Lehrgängen und eLearning Kursen, behandelt die Spitta Akademie aktuelle Problemstellungen aus der Praxis. Renommierte Referenten und hoch angesehene Experten aus den Fachbereichen vermitteln während den Fortbildungen neben nützlichen Tipps und Tricks ganze Konzepte für Zahnarzt und Praxispersonal zur erfolgreichen Bewältigung alltäglicher Herausforderungen. Der Fokus von Seminaren und Lehrgängen liegt dabei hauptsächlich auf der rechtssicheren Abrechnung zahnmedizinischer und zahntechnischer Leistungen. Für die Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen der Spitta Akademie erhalten Zahnärzte von der BZÄK/DGZMK anerkannte CME Fortbildungspunkte.

Weitere Informationen zur Spitta Akademie oder zum Seminarangebot unter

www.spitta-akademie.de

Informationen über Spitta GmbH

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Firmengruppe, ist mit rund 100 Mitarbeitern einer der größten Anbieter von Fachinformationen in den Bereichen Zahnmedizin und Zahntechnik. Mit dem Geschäftsbereich Spitta Akademie hat sich das Unternehmen zudem erfolgreich als zuverlässigen Partner für die berufliche Fort- und Weiterbildung im zahnmedizinischen und zahntechnischen Bereich etabliert.

Als Erfinder der Spitta-System-Karteikarte ist Spitta Deutschlands führendes Medienunternehmen für die Zahnmedizin und bietet Zahnärzten, zahnmedizinischen Fachangestellten und Zahntechnikern innovative und nutzerfreundliche Lösungen für den Praxisalltag. Dabei erstreckt sich das Portfolio von Produkten für die Praxisverwaltung und Abrechnungshilfen über Fachliteratur und Zeitschriften bis hin zu unterstützender Software und Online-Portalen. Mit der Marke dios bietet Spitta zudem Softwarelösungen für die Bereiche Abrechnung und Praxismanagement, Medizinproduktverwaltung und Hygiene sowie Dokumenten- und Qualitätsmanagement an. Mehr als 30.000 Kunden nutzen die Produkte von Spitta bereits erfolgreich. Alle Produkte sind im Shop www.spitta.de/shop erhältlich.

Weitere Informationen unter www.spitta.de

Pressekontakt

Spitta GmbH

Stefanie Kirchner

Tel: +49 7433 952-342

Mail: stefanie.kirchner@spitta.de

www.spitta.de

Firmenkontakt

Spitta GmbH

Stefanie Kirchner

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

+49 7433 952-342

stefanie.kirchner@spitta.de

www.spitta.de

Pressekontakt

Spitta GmbH

Elena Gaußer

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-162

elena.gausser@spitta.de

www.spitta.de

