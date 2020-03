Altersvorsorge mit Gold: ein Spezialreport von Goldreporter.de

Die ganze Welt des Hartgeldes über https://www.hartgeld.blog/Altersvorsorge-mit-Gold

In diesem Ratgeber erfahren Sie, warum Gold bei der privaten Altersvorsorge eine so große Rolle spielt, wie man eine langfristige Goldanlage-Strategie aufbaut und wie man diese erfolgreich umsetzt.

Menschen, die seit vielen Jahren im Arbeitsleben stehen, machen sich heute Sorgen um ihre Altersvorsorge - zu Recht. Was wird das Geld noch wert sein, wenn die Lebens- oder Renten-Versicherung zur Auszahlung kommt? Wie legt man sein Geld an, wenn es für konservative Anlageformen keine Zinsen mehr gibt und man für ein bisschen Rendite hohe Risiken eingehen muss? Gold löst nicht alle Probleme. Aber das Edelmetall ist ein wichtiger Baustein in Sachen finanzieller Freizeit und sicherer Ruhestand.

Eine erfolgreiche Goldanlagestrategie baut man langfristig auf. In diesem Ratgeber weisen wir anhand verschiedener Studien und empirischer Daten nach, dass Gold nicht nur im Rahmen der privaten Altersvorsorge unentbehrlich ist. Mit physischem Gold und Silber (Barren und Münzen) konnte man in der Vergangenheit auch ansehnlichen Rendite erzielen.

Wir liefen Ihnen die wichtigsten Argumente für Gold, vergleichen die Goldinvestition über verschiedene Zeiträume in der Vergangenheit mit einer konservativen Geldanlage und belegen, dass Gold vor Inflation schützt und langfristig die Kaufkraft des Vermögens erhält.

Sie erhalten Informationen über die besten Goldanlageprodukte und eine Übersicht über empfehlenswerte Anbieter. Außerdem enthüllen wir unsere Strategie zur richtigen Gewichtung von Gold und Silber im privaten Anlageportfolio. Auch die Risiken der Goldanlage werden thematisiert, wie geben Ihnen Tipps wie man diese am besten umschifft. Dazu erhalten Sie viele wertvolle Tipps, die Ihre Entscheidungen erleichtern und Ihnen womöglich viel Geld und Nerven ersparen.

"Altersvorsorge für Gold" ist unsere Standardlektüre für alle Gold-Investoren. Fortgeschrittenen Anlegern liefert der Ratgeber eine Auffrischung und Aktualisierung des Know-hows. Neulinge erhalten die Basis für eine sichere und erfolgreiche Goldanlage.

Gibt es Menschen, die Sie gerne von der Notwendigkeit des Goldbesitzes überzeugen möchten? "Altersvorsorge mit Gold" liefert in kompakter Form alle wichtigen Argumente!

Vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Mai 2019

Umfang: 44 Seiten

Es gibt eine pdf-Version und eine gedruckte Version. Hier bestellen:

Die ganze Welt des Hartgeldes über https://www.hartgeld.blog/Altersvorsorge-mit-Gold

Dirk Müller über unser Geldsystem

https://www.youtube.com/watch?v=ihT6uOSl5s0

28. September 2011

neu.DZiG.de Deutsche ZivilGesellschaft

pol. Hans Emik-Wurst

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: pol.hans@emik-wurst.de

Homepage: https://neu.dzig.de

Telefon: 03741 423 7123

Pressekontakt

publicEffect.com

Hans Kolpak

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: Hans.Kolpak@publicEffect.com

Homepage: http://www.publicEffect.com

Telefon: 03741 423 7123