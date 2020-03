Neubauprojekt "Velaya" bietet exklusive Residenzen direkt am Meer

Das Neubauprojekt Velaya gehört zu den nur noch wenigen freien Beachfront-Projekten in Estepona und Umgebung mit einem direkten Zugang zum Strand. Die luxuriöse Boutique-Anlage besteht aus 24 Apartments, 6 Penthäusern, 6 Bungalows und 2 Villen. Die insgesamt 38 exklusiven Residenzen zeichnen sich durch ein modernes, zeitloses Design aus und entsprechen in ihrer Bauweise höchsten Qualitätsstandards mit einer hochwertigen Ausstattung.

"Velaya ist ein hochwertiges Neubauprojekt in erste Meereslinie, welches durch seinen Charme einer modernen Boutique-Anlage allen Kundenwünschen entspricht. Dank seiner kleinen Community bietet Velaya ein hohes Maß an Privatsphäre in einer angenehmen Nachbarschaft. Auch Sportbegeisterte kommen bei Velaya auf Ihre Kosten. Auf der Gemeinschaftsfläche stehen Bewohnern ein Tennis- und Paddelplatz sowie ein Open-Air Cardio-Gym zur Verfügung", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Auch die unterschiedlichen Wohnungstypen sind kennzeichnend für die Vielfältigkeit von Velaya. So bietet die kleine, luxuriöse Boutique-Anlage unterschiedliche Wohnungstypen und Grundstücks- sowie Wohnflächen an. Kaufinteressenten, die nach einem großen Garten suchen, erfreuen sich an den 6 Bungalows mit jeweils einer Grundstücksfläche von etwa 490 Quadratmetern. Ebenso stehen unterschiedlich große Wohn- und Terrassengrößen bei den 24 Apartments zur Verfügung.

Wer nach einem besonders großen Apartment sucht, für den kommt vielleicht eins der 6 zweistöckigen Penthäuser mit großzügig geschnittenen Terrassen in Frage. "Einzigartig bei den Penthäusern von Velaya ist, dass zwei Penthäuser auf Wunsch miteinander verbunden werden können und somit die Wohnfläche auf ein Höchstmaß vergrößert wird. So können Bewohnern ein Maximum an Privatsphäre und einen rundum Ausblick auf das Mittelmeer genießen", so die Neubau-Expertin von newEstepona.

Doch damit nicht genug. Nach Wunsch können die Apartments und Penthäuser mit zusätzlichen Annehmlichkeiten im Außenbereich, wie beispielsweise einem Infinity-Pool auf der Terrasse, einer Outdoor-Sofalandschaft sowie einem zusätzlichen Essbereich mit BBQ-Grill ausgestattet werden. Eine Außendusche im Badezimmer sorgt für ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl. Bei den Bungalows sowie den Villen ist diese Outdoor-Ausstattung bereits inklusive.

Velaya verfügt zudem über eine Tiefgarage mit Privatparkplätzen für Bewohner sowie zusätzlichen externen Gästeparkplätzen für etwa 25 PKWs. Die luxuriösen Apartments und Häuser von Velaya in erster Meereslinie sind ab einem Kaufpreis von 792.000 Euro zu erwerben.

Weitere Informationen Velaya deutscher oder zu Velaya in englischer Sprache sowie zu Immobilien in Estepona finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com

