Die Charts für Gold, Silber und Platin sind hier dargestellt:

https://www.hartgeld.blog/BullionVault-Charts-Gold-Silber-Platinum

Eines der Probleme für Privatanleger beim Online-Kauf von Edelmetall ist es, die aktuellen Preise zu erfahren, da sie normalerweise keinen Zugang zu Echtzeit-Preisfeeds haben. Der Chart von BullionVault löst dieses Problem durch eine serverbasierte Methode (server push), einem fortgeschrittene Verfahren, das Marktpreise schnell anzeigt.

Im Vergleich zu üblichen Charts, die durch die Client-Pull-Methode gesteuert sind, erhalten Sie hier die aktuellen Preise innerhalb von Sekundenbruchteilen nach deren Veränderung. Die Preise werden simultan in der BullionVault-Grafik angezeigt, damit Sie sehen können, was passiert. Die waagrechte Linie entspricht dem aktuellen Preis. Es ist der schnellste kostenlose Edelmetallpreis-Chart, der im Internet verfügbar ist.

26. Januar 2020 | Goldreporter - Gold kaufen: 10 Dinge, die einen guten Händler ausmachen!

Gold und Silber kann man bequem online kaufen. Im Internet gibt es immer jedoch immer wieder auch schwarze Schafe. Wir erläutern, wodurch sich gute Edelmetall-Händler von weniger guten Anbietern unterscheiden.

Dubiose Online Händler erkennen

Für Edelmetalle gibt es keine Neukundenrabatte und auch keine Schnäppchen, weil die Margen gering sind und die Edelmetalle keiner Qualitätsminderung unterworfen sind. Wiederholt sind professionell gestaltete Internetauftritte für wenige Tage erreichbar gewesen, die Daten von tatsächlich existierenden und wohl angesehenen Händlern nutzen.

Eingezahlte Gelder verschwinden in dunklen Kanälen, die für die Justiz und für Banken nicht mehr greifbar sind. Giralgeld, das anonym an einen ausländischen Empfänger in bar ausgezahlt wird, hinterlässt keinerlei Spuren. Es ist genauso anonym wie echte Edelmetalle unter eigener Verfügungsgewalt.

Goldbetrug im Internet - Falsche Goldangebote im Fake-Shop

27. Januar 2020 | zdf WISO

Jochen Schulze: Internet-Betrüger geben sich als Scheideanstalt aus, die ganz seriös Gold verkauft. Wem das nicht auffällt und das Geld fürs vermeintliche Gold per Vorkasse bezahlt, der verliert in den meisten Fällen sein Geld. Wie lassen sich falsche Angebote erkennen?

