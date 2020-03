Warum die geheime Allianz des tiefen Staates mit menschlich aussehenden Außerirdischen offengelegt wird

Links zu den Quellen sind hier abrufbar: https://www.dz-g.ru/Warum-die-geheime-Allianz-des-tiefen-Staates-mit-menschlich-aussehenden-Ausserirdischen-offengelegt-wird

Der tiefe Staat der USA koordiniert ein geheimes Weltraumprogramm, über das weder das Weiße Haus noch das Pentagon einen Überblick haben.

Auszüge aus Jason Mason: Die große UFO-Offenlegung Teil 3 - Gibt es jetzt Beweise für intelligentes außerirdisches Leben? vom 11. Oktober 2019

Die beiden ersten Absätze stammen aus Teil 2, um den inhaltlichen Zusammenhang herzustellen.

Nick Pope erklärte gegenüber dem Magazin Metro: "Die Möglichkeit eines offenen Erstkontakts erscheint jetzt nicht länger wie Science-Fiction. Obwohl einige Zyniker immer noch denken, dass das alles ein Witz ist, können Regierungsmitarbeiter, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, nicht darüber lachen.

Was in den letzten Monaten geschehen ist, und was auch der US-Kongress und sogar die Mainstream-Medien gelernt haben, ist etwas, das wir schon lange gewusst haben - nämlich dass die wahre Natur des UFO-Phänomens ein kritisches Problem für die Verteidigung und die Nationale Sicherheit darstellt."

Abgesehen von der Frage, ob es sich hier tatsächlich um außerirdische Besucher handelt, ist vor allem die Technologie der unbekannten Flugobjekte von Bedeutung, ihre Waffensysteme, ihre Antriebe für interstellare Reisen und ihre Energiequellen, um das zu bewerkstelligen.

Der Titel des Dokumentarfilms von Nike Pope wurde von einer Aussage des weltberühmten Science-Fiction-Autors Arthur C. Clarke inspiriert, der einmal erklärt hatte, dass fortschrittliche Technologie auf einer bestimmten Ebene von uns nicht mehr von Magie unterschieden werden kann.

Falls es also zu einem Erstkontakt kommen sollte, wäre die Technologie der außerirdischen Besucher vermutlich auf einem wesentlich höheren Stand als unsere eigene, die sich ja erst im Laufe der letzten 100 Jahre rasant hoch entwickelt hat.

Draußen im Universum könnten Zivilisationen existieren, die uns Millionen oder gar Milliarden Jahren voraus sind, ihre Macht wäre somit fast gottgleich und nicht von Magie zu unterscheiden. Sie könnte dem gleichen, was wir aus unseren religiösen Schriften kennen, in denen von raumfahrenden Göttern die Rede ist, die vom Himmel gekommen waren. Deshalb ist die Stufe der Technologie von UFOs möglicherweise so hoch, dass sie jenseits unserer Vorstellungskraft liegen könnte!

Beginn von Teil 3

Andere Insider berichten, dass aus dieser rückentwickelten Technologie schon seit langer Zeit ein geheimes Weltraumprogramm aufgezogen wurde. Eine Bestätigung für diese Behauptung ist die Erschaffung der US-Space-Force, die ab dem Jahr 2020 ein neuer Zweig des US-Militärs werden soll. Vermutlich werden im Zuge der Gründung der Space Force einige ältere exotische Raumschiffe und unkonventionelle Waffensysteme eingeführt - Technologien, die seit dem Roswell-Absturz im Jahr 1947 gesammelt und rückentwickelt werden konnten.

Doch diese Technologien sollen nicht nur aus außerirdischer Quelle stammen, sondern auch von einer deutschen Absetzbewegung in der Antarktis. Der Exopolitiker und Autor Dr. Michael Sallas schreibt in seinem neuen Buch, dass die Führer der US-Air-Force - ähnlich wie die US-Navy - wegen des gerade stattfindenden Kriegs gegen den Deep State beschlossen haben, ihre geheime Allianz mit menschlich aussehenden Außerirdischen offenzulegen - den sogenannten Nordics. Außerdem werden Schritte unternommen, um die Existenz eines bereits seit langer Zeit existierenden Arsenals an irdischen Raumschiffen zu enthüllen, die zu interstellaren Reisen fähig sind.

...

12. August 2019 | Benjamin Fulford: Wird es ein plötzliches erderschütterndes "Ereignis" geben, das so viele vorhersagen?

Hier noch die dazu passenden aktuellen Informationen von Benjamin Fulford, die er von Informanten aus den höchsten Ebenen der Macht und aus Mitteilungen von Außerirdischen selbst erfahren konnte: Seit tausenden von Jahren berichten die Lehren der monotheistischen Religionen der Welt von einem gewaltigen bevorstehenden Ereignis der Endzeit, der Erlösung oder der Rückkehr eines Messias. Die Quellen von Fulford berichten, dass der Übergang in dieses neue Zeitalter jetzt stattfindet.

Ein Teil dieses Übergangs sind die Enthüllungen über ein geheimes Weltraumprogramm, denn mehr als ein Dutzend ehemalige US-Astronauten berichteten offen darüber, dass sie Außerirdische gesehen haben, und diese ETs unseren Planten genau überwachen!

Das wurde auch vom ehemaligen kanadischen Verteidigungsminister Paul Hellyer bestätigt, der in Interviews erklärte, dass ETs seit tausenden von Jahren die Erde besuchen.

Weiter konnte Fulford erfahren, dass unsere Realität ein Ergebnis von komplexen mathematischen Gleichungen ist, die sich mit kleinen Abweichungen endlos wiederholen und dadurch veränderte Parallel-Realitäten erzeugen. In einigen dieser Realitäten wurde es der Menschheit möglich andere Sterne zu kolonisieren, doch in den meisten wurde unsere Zivilisation durch Atomkriege zerstört!

Im nun stattfindenden Übergang verschmelzen alle diese Szenarien zu einer einzigen Realität und Menschen aus verschiedenen Ebenen und Realitäten stranden in dieser einen speziellen Zeitlinie. Der Menschheit wird aus folgenden Gründen nicht erlaubt den Planeten Erde zu verlassen: Erstens scheint die Realität eine holografische Projektion wie in einer Computersimulation zu sein, aus der wir nicht ausbrechen können.

Zweitens berichten die ETs davon, dass seit tausenden von Jahren ein intergalaktischer Krieg stattfindet, und dass die "Gruppe von Satan und seinen gefallenen Engeln" von den Lichtkräften auf unseren Planeten verjagt wurde. Aus diesem Grund steht die Erde unter kosmischer Quarantäne, damit der Satan hier festgesetzt und endgültig besiegt werden kann, um diesen "Krieg im Himmel" endlich zu beenden.

Sobald das geschehen ist, wird laut den Informanten von Benjamin Fulford die Quarantäne aufgehoben, und die Menschheit kann sich ins Universum ausbreiten und den Planeten Erde in ein Paradies zurückverwandeln. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in meinem neuen Buch.

Erschienen am 8. November 2019

Jason Mason: Mein Vater war ein MiB - Band 3

Die volle Offenlegung des UFO-Rätsels, die Pläne der Illuminati und die künstlichen Zeitlinien der Außerirdischen!

Links zu den Quellen sind hier abrufbar: https://www.dz-g.ru/Warum-die-geheime-Allianz-des-tiefen-Staates-mit-menschlich-aussehenden-Ausserirdischen-offengelegt-wird

neu.DZiG.de Deutsche ZivilGesellschaft

pol. Hans Emik-Wurst

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: pol.hans@emik-wurst.de

Homepage: https://neu.dzig.de

Telefon: 03741 423 7123

Pressekontakt

publicEffect.com

Hans Kolpak

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: Hans.Kolpak@publicEffect.com

Homepage: http://www.publicEffect.com

Telefon: 03741 423 7123