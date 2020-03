Rosenstein & Söhne Einzel-Kochplatte mit 1.500 Watt

Platzsparende Zusatzplatte für drinnen & draußen

- Ideal als Ergänzung, für Ein-Zimmer-Appartement, Ferienwohnung

- Auch für Camping, im Büro, Schrebergarten u.v.m.

- Für alle Topfarten geeignet

- Klappbare Griffe zum bequemen Tragen und Verstauen

- Klein, kompakt und immer einsatzbereit

Den Kochbereich vergrößern und die kompakte Elektro-Kochplatte (https://www.pearl.de/kw-1-kochplatte.shtml?_scc_=1) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml) als platzsparende Ergänzung zum Herd nutzen, wenn man Gäste hat. Oder als Kochstelle beim Camping, im Ein-Zimmer-Appartement oder für die Kochnische im Schrebergarten.

Bequeme Nutzung: Über den stufenlosen Thermostat-Drehregler steuert man die Heizleistung im Handumdrehen. So gelingen saftige Steaks, leckere Spaghetti oder die Gemüsepfanne ganz einfach.

Für jedes Kochgeschirr: Töpfe und Pfannen können weiter in Gebrauch bleiben, da die eiserne Kochplatte für alle Topf-Arten und Pfannen geeignet ist.

Mobile Mini-Platte: Dank der klappbaren Griffe trägt man seine Kochstelle ganz bequem und verstaut sie nach dem Kochen auch schnell und platzsparend.

- Elektrische Einzel-Kochplatte

- Heizfläche aus Eisen: Ø 18,5 cm

- Starke Leistung: 1.500 Watt, sehr schnell heiß

- Stufenlose Temperatureinstellung per Drehregler

- Geeignet für alle Topfarten und Pfannen

- Thermostat für Überhitzungsschutz

- Sicherer Stand durch 4 Silikon-Füße

- Klappbare Griffe zum bequemen Tragen und Verstauen

- Einfache Reinigung

- Kontrollleuchte für Aufheizen

- Stromversorgung: 230 Volt

- Leistungsaufnahme: 1.500 Watt

- Maße (B x H x T): 28 x 8 x 28 cm Gewicht: 2,3 kg

Preis: 21,95 EUR

Bestell-Nr. NX-8988-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-NX8988-3000.shtml (https://www.pearl.de/a-NX8988-3000.shtml)

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Rosenstein & Söhne, Elektrische Einzel-Kochplatte, 1.500 Watt, 185 mm, NX-8988, Zusatzplatte, Ferienwohnung, Camping-Kocher, Schrebergarten, Thermostat, Herdplatte, Kochfeld,