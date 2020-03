5 GigaBytes Webspace mit allem nur 3 Euro monatlich - nur Jahrespreise im voraus

https://www.kolpak.de

Ein Tipp für Neugierige: Messen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung!

36 Euro jährlich für WebHosting und jährliche Domainpreise

Die Preise enthalten für Kunden in der BRD 19 Prozent Umsatzsteuer, die in den Rechnungen ausgewiesen wird. Keine versteckten Nebenkosten!

Für Paypal-Zahler und Stammkunden: Domainverbindung in Echtzeit! Als Domain-Reseller verbindet Hans Kolpak Ihre Domain sofort! Nach dem Update der Nameserver sind die Domains erreichbar. Schneller geht es nicht!

Beispiel für eine de-Domain: 2,36 Euro jährlich und einmalige Einrichtung 1,19 Euro incl. MwSt.

Treuhand-Domain.eu

Im Rahmen eines treuhänderischen Verhältnisses kann Hans Kolpak für Sie als Domain-Inhaber und als Administrativer Ansprechpartner ohne Extrakosten eingetragen werden. Dies bedarf einer schriftlichen Vereinbarung, um beiden Seiten Rechtssicherheit zu schaffen.

Webspace bis 5 GigaBytes

Prüfen Sie, ob Ihre Wunsch-Domain noch frei ist unter KOLweb.de.

Seit 2006 vermietet Hans Kolpak Webspace, seit August 2015 als Reseller der Schweizer metanet in Zürich.

5 GB Speicherplatz für E-Mail-Konten, Internetauftritte und Datensicherung

Arbeitsspeicher bis 2.128 MBytes

ohne Einrichtungsgebühren

ohne Vertragsbindung

Gestalten eines Internetauftrittes

Das Installieren und Konfigurieren von drupal 8 mit zusätzlichen Modulen und themes [Layout, Optik, Gestaltung] für Ihre drupal-Installation

Das Einbinden von Texten und Bildern wird individuell durch ein Angebot und Ihre Angebotsannahme vereinbart. Sie können es auch selbst tun oder jemanden beauftragen.

themes: Für drupal 8 gibt es mehr als 325 kostenfreie themes, die aktiv gewartet und weiterentwickelt werden. Darüber hinaus gibt es viele Agenturen, die ansprechende und attraktive themes für ein relativ geringes Honorar anbieten. Versierte Webgrafiker können drupal themes völlig frei und nach Ihren Vorgaben gestalten.

Why drupal?

11. April 2019 | Drupal is the leading open-source CMS for ambitious digital experiences that reach your audience across multiple channels. Because we all have different needs, Drupal allows you to create a unique space in a world of cookie-cutter solutions.

https://www.youtube.com/watch?v=IPR36uraNwc

publicEffect.com

Hans Kolpak

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: Hans.Kolpak@publicEffect.com

Homepage: http://www.publicEffect.com

Telefon: 03741 423 7123

