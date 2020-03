heldendaten von Qlik als "Partner of the year 2019 Austria" ausgezeichnet

Grödig/Salzburg, 09.03.2020: heldendaten, Resell- & Implementierungspartner für Qlik-basierte Business-Intelligence-Lösungen, wurde im Rahmen des diesjährigen Qlik-Partner-Kickoffs in München mit dem Partner Award in der Kategorie "Partner of the year 2019 Austria" ausgezeichnet.

Mit dem jährlich verliehenen Award zeichnet Qlik Partnerunternehmen aus, die verschiedene Leistungskriterien erfüllen. Dazu gehören zum einen Subscription-Deals und Lizenzumsätze in einer festgelegten Menge bzw. Höhe. Zum anderen müssen die Partner nachweislich budgettreu arbeiten, eine hohe Beratungskompetenz aufweisen und für eine reibungslose Projektumsetzung sorgen. heldendaten verfügt über fundierte Technologie-Expertise zu Qlik, SAP, Microsoft Dynamics und Microsoft SQL Server sowie umfassendes Know-how über Kennzahlen und Prozesse verschiedenster Branchen: Mehr als 200 Qlik-Projekte in Größenordnungen von 15 bis 2000 Usern hat das heldendaten-Team für Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen in der DACH-Region umgesetzt. Zuletzt realisierte heldendaten Qlik-basierte BI-Lösungen für A1 Telekom, das deutsche Drogeriehandelsunternehmen Müller sowie für den Fenster- und Türenspezialist Josko.

Mit Qlik arbeitet heldendaten bereits seit über 8 Jahren erfolgreich zusammen, seit dem Jahr 2013 gehört das Unternehmen zum ausgewählten Kreis der Qlik Elite Solution Provider. Zudem ist der IT-Dienstleister Begründer des Business Discovery Expert Circles, einer Vereinigung von vorwiegend ehemaligen Qlik-Mitarbeitern, die über ein außergewöhnliches Qlik-Know-how verfügen.

"Wir sind sehr stolz auf unsere Auszeichnung als Qlik "Partner of the year 2019 Austria", sagt Thomas Baldinger, Geschäftsführer der heldendaten GmbH. "Der Award ist ein schöner Beleg dafür, dass unsere einzigartige Kombination von Qlik Produkt- und Beratungswissen sowie Hersteller- und Markt-Insights ein entscheidender Mehrwert für Kunden bei der Realisierung von Qlik-Projekten darstellt."

