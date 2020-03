Hochwertige Designer-Prints für Fashionistas - jetzt im casecove.net Online-Shop

So, 03/08/2020 - 13:45

casecove setzt Accessoires perfekt in Szene

Die Shoppingwelt ist bunt und dank Internet unermesslich groß. Genau diese Vielfalt führt zu einer Uniformierung, denn liegt ein bestimmter Stil im Trend, begegnet Ihnen eine Tasche hundertfach in der City, die Laptophülle ist dutzendfach auf der Konferenz vertreten und der Kaffeebecher mit dem coolen Spruch ziert ebenfalls den Schreibtisch der Kollegin.

Genau diese Lücke will der neue Online-Shop casecove.net schließen. Im Shop gibt es Accessoires und Taschen in unterschiedlichen Formen und Größen vom Beach Bag bis zur Bauchtasche, die mit Prints aufwarten, die garantiert nicht jeder hat und mit denen Sie Ihr Gespür für Fashion in Szene setzen können!

Unverwechselbare Designs, die Sie lieben werden

Bei casecove finden Sie eine breite Palette von unverwechselbar gestalteten Produkten, die gleichzeitig funktional sind. Markenzeichen des Online-Shops sind All-Over-Prints, die komplett auf Fashion Accessoires, Bekleidung oder Heimtextilien aufgedruckt werden. Die Designs sind den Trends auf den Laufstegen der Welt abgeschaut und vom Streetstyle der angesagten Metropolen inspiriert. Damit bekommen Sie mehr als nur eine Tasche oder ein Dekokissen für Ihr Heim.

Entdecken Sie im Sortiment von casecove die Prints, die Ihr Lebensgefühl ausdrücken. Sie haben die Wahl zwischen minimalistischen Designs, die Ihr Businessoutfit unterstreichen oder Sie entscheiden sich, in großen, modernen Prints in leuchtenden Farben zu schwelgen. Komplettieren Sie Ihren Freizeitlook mit malerischen Naturbildern oder drücken Sie sich mit smarten Sprüchen oder unverwechselbaren Statements aus - das Kreativteam von casecove hat aus Hunderten von Design-Entwürfen die Styles ausgewählt, die Sie garantiert lieben werden!

Produktion "on demand" steht für Nachhaltigkeit

Das Unternehmen hat nicht nur eine Leidenschaft für unverwechselbares Design, sondern auch für die Umwelt. Alle Produkte werden aus hochwertigen, strapazierfähigen und somit langlebigen Materialien hergestellt. Schließlich soll ein ausgefallenes Stück viele Jahre Freude machen. Doch damit nicht genug. Nachhaltigkeit wird bei casecove großgeschrieben. Wenn Sie Ihr Lieblingsaccessoire im Online-Shop bestellen, erfolgt die Produktion "on demand". Das bedeutet, erst wenn Sie kaufen, geht Ihr gutes Stück mit All-Over-Print in die Fertigung. Das spart Lagerkapazitäten, verkürzt die Lieferkette und schont unter dem Strich jede Menge Ressourcen. Die Lieferzeit beträgt zwischen vier und acht Werktagen.

Online-Shop bietet Vielfalt an Accessoires und Lifestyle Produkten

Der Online-Shop von casecove wartet mit hochwertigen Produktfotos auf, die das jeweilige Design naturgetreu abbilden. Aushängeschild der Kollektion sind die hochwertigen Taschen. Wählen Sie zwischen Taschen, Beuteln und Rucksäcken in verschiedenen Größen, darunter It-Pieces wie Turnbeutel oder Gürteltaschen oder entscheiden Sie sich für einen geräumigen Shoppingbag. Kombinieren Sie dazu die passende Laptoptasche und setzen Sie Zeichen mit einer individuellen Handyhülle für Ihr iPhone oder Samsung-Mobiltelefon.

Die Prints machen sich ebenfalls hervorragend auf Textilien wie Hoodies, Shirts oder Socken und selbst Dekokissen, Handtücher und den Kaffeebecher können Sie in Ihrem Wunschdesign auswählen. Ein Teil der Kollektion ist bereits an den Start gegangen und kann im Online-Shop von casecove bestellt werden.

CASECOVE - Robert Mertens

Robert Mertens

Wilhelm-Guddorf-Str. 8

10365 Berlin

Deutschland

E-Mail: info@casecove.net

Homepage: https://casecove.net

Telefon: 030 / 830 387 13

