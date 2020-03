Sichler Haushaltsgeräte Elektrische Ölpresse EHP-350

Reine, gesunde, frisch gepresste Öle genießen

- Gesundes natürliches Öl einfach selbst pressen

- Für alle Öl-Samen und -Nüsse geeignet

- Komfortabel und sicher zu bedienen

- Flüsterleise im Betrieb: kaum hörbar

- Kompaktes, modernes Design

- Einfache Reinigung

Die Öle einfach selbst machen: Jetzt genießt man reine, frisch gepresste Öle in ihrer ganzen Vielfalt - mit der eigenen Ölpresse (https://www.pearl.de/kw-1-%C3%B6lpresse.shtml) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml)!

Für eine gesunde Ernährung: Ungesättigte Fettsäuren machen gute Speise-Öle so wertvoll. Jetzt presst man bei Bedarf einfach selbst - und spart dabei bares Geld!

Wissen, was drin ist: Keine Sorge vor unerwünschten Zusatzstoffen! Bei dem selbstgemachten Öl weiß man ganz genau, dass nur natürliche Zutaten enthalten sind.

Ideal für internationale Rezepte: Die besonderen Geschmacksstoffe der Öle geben Salaten, Marinaden und anderen Gerichten eine besondere Note. Ist ein bestimmtes Öl nicht vorrätig? Kein Problem! Mit der Öl-Presse stellt man im Handumdrehen die benötigte Menge her.

Komfortable und sichere Bedienung: Die Öl-Maschine startet nach 1 Minute Vorheizen automatisch. Wird der Deckel geöffnet, stoppt sie von selbst. Durch den transparenten Ölauffang-Behälter hat man die Ölmenge immer im Blick.

Preis: 189,95 EUR

Bestell-Nr. NX-7422-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7422-3001.shtml

