Neues von Zukunftsforscher Janszky

Neue Website, Rulebreaker Experiences und Rulebreaker Days

Ein abwechslungsreicher Alltag gehört zu Sven Gabor Janszkys (https://www.5-sterne-redner.de/referenten/sven-gabor-janszky/) Leben. Der Zukunftsforscher, der für seine Vorträge exklusiv über die Referentenagentur 5 Sterne Redner (https://www.5-sterne-redner.de/referentenagentur/) buchbar ist, ist ein gefragter Interviewpartner, Vortragsredner, Keynotespeaker und Strategieberater. Als Zukunftsforscher beschäftigt er sich täglich mit den neuesten Innovationen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass seine neue Website (https://www.trendforscher.eu/) in einem innovativen Design erstrahlt. Die Inhalte bleiben weiterhin faszinierend: Ob in "Lebenswelten 2030", "Mein Sohn der Cyborg" oder "IT 4.0" der Zukunftsforscher entführt die Besucher seine Website mit seinen Vorträge über die Zukunft auf eine faszinierende Zeitreise und vermittelt die entscheidenden Zukunftsstrategien.

Auf der neuen Website können Besucher nicht nur zahlreiche Informationen rund um die Vorträge des Zukunftsforschers sammeln, sondern bekommen spannende Einblicke in die Karriere des Zukunftsforschers, sehen kommende Termine und seine bisherigen Publikationen. Außerdem finden sich alle Trendanalysen seines Zukunftsforschungsinstituts "2b AHEAD Think Tank" auf der Website. Unter der Rubrik Videos, ist es auch möglich, Videos von Liveauftritten des Zukunftsforschers zu sehen der mit seinen zukunftsweisenden Vorträgen begeistert.

Sie kennen bereits die neue Website des Zukunftsforschers und möchten verstehen, wie Technologie die Welt antreibt und verändert? Dann ist die " Rulebreaker Experience (https://www.5-sterne-redner.de/termine/rulebreaker-backstage-experience-2020/)" die richtige Erfahrung für Sie, Ihren Vorstand oder Ihr Innovationsteam. Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky lädt Sie ein, mit ihm einen authentischen Einblick in das Innovationszentrum Sillicon Valley zu bekommen. Im August geht es an vier Tagen nach Kalifornien, dort erleben Sie Innovation pur. Sie besuchen 18-20 Hightech-Labs und lernen die Strategen der Tech-Giganten wie Google, Facebook und Co kennen.

Bereits vor der "Rulebreaker Experience" bieten die " Rulebreaker Days (https://member.rulebreaker-society.com/days/)" eine einzigartige Möglichkeit eine Anleitung zum Regelbrechen zu erhalten. Als Visionär, Gründer und Leiter des 2b AHEAD ThinkTanks und Präsident der RULEBREAKER®- Society, hat sich Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky auf disruptive Innovationen spezialisiert. Auch Sie können ein Rulebreaker sein! Deshalb hat sich der Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky das Ziel gesetzt, Ihr Rulebreaker Gen herauszufordern. Die "Rulebreaker Days" ermöglichen es Ihnen mit disruptiven Innovationen, Ihre Branche zu verändern und mehr Aufmerksamkeit, mehr Kunden, mehr Aufträge und mehr Umsatz zu generieren.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Zukunftsforscher, Innovation