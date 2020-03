Taiwan: Das beste Gesundheitssystem der Welt - gewappnet gegen das Corona-Virus

Taipei, 5.03.2020

Das Land mit dem besten Gesundheitssystem der Welt ist: Taiwan. Dieses Ergebnis mag überraschend sein, schließlich weiß man in Europa wenig über das asiatische Land und schon gar nichts über dessen Gesundheitssystem. Umso genauer Bescheid weiß das CEOWORLD Magazin, das im vergangenen Jahr wieder 89 Nationen untersucht hat zu unterschiedlichen Kriterien der Gesundheitsversorgung. Mit knapp 79 von 100 möglichen Punkten liegt das Gesundheitssystem Taiwans vor Korea, Japan, Österreich und Dänemark. Punkten konnte Taiwan mit seinem fortschrittlichen medizinischen System, gut ausgebildetem medizinischem Personal sowie einer umfassenden Krankenversicherung.

Vom Konzept der nationalen medizinischen Versorgung profitiert auch Taiwans medizinische und biotechnologische Industrie. Der Wert der Exporte von medizinischem Material betrug 3,308 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019, was einer Steigerung von mehr als zehn Prozent gegenüber 2017 entspricht. Zu den Exportartikeln gehören Kontaktlinsen, Blutzuckermessgeräte, Instrumente und Zubehör für den zahnärztlichen und tierärztlichen Gebrauch. Auch in Taiwan werden die Menschen immer älter. Das treibt im Land die Nachfrage nach Hilfsmitteln und Materialien für Dental- und Knochenimplantate an, weshalb die Unternehmen ihre F&E-Kapazitäten kontinuierlich steigern.

Derzeit gibt es in Taiwan neun Biotechnologie- und Wissenschaftsparks mit mehr als 400 medizinischen und biotechnologischen Unternehmen, von denen bereits 37 mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung erhalten innovative Unternehmen, die erfolgreich eigene Marken in ihrer Branche aufgebaut haben und die Produkte mit außergewöhnlichem Design und hoher Qualität anbieten. Die stetig wachsende Zahl an Preisträgern zeigt, dass sich die Unternehmen in Taiwan erfolgreich von reinen Zulieferbetrieben zu ernstzunehmenden Akteuren auf dem Weltmarkt gemausert haben. Etliche Hersteller von medizinischen Geräten haben sogar ihren Fuß auf den internationalen High-End-Medizinmarkt gesetzt, zum Beispiel Faspro Systems mit seiner Faspro Surgical Video Camera, Arise Biotech mit dem EzScope 101 Live Cell Imaging System, PaoNan Biotech mit dem NEST Interbody System oder Crystalvue Medical mit der Crystalvue Non-Mydriatic Auto Fundus Camera.

Wie leistungsfähig das Gesundheitssystem Taiwans ist, zeigt sich nicht zuletzt bei der Corona-Virus-Epidemie. So hat HTC zusammen mit dem taiwanesischen Center for Disease Control eine Line@Disease-Haushälterin entwickelt, die über soziale Medien der Öffentlichkeit aktuelle Informationen zur Ausbreitung der Krankheit gibt. Und ein berührungsloses Thermometer mit automatischer Messung und Abstandskontrolle von Microlife misst die Körpertemperatur schnell und zuverlässig.

