Paderborns Hidden Hero

Die Paderborner Coachingagentur teamkompetenz by Birgit Kersten-Regenstein hat im nationalen Vergleich der Feminess Speaker School den Zuschauerpreis gewonnen. Mit ihrem Vortrag "Integrität ist nichts für Weicheier - Erfolg und Karriere ohne Selbstverrat" begeisterte sie die Jury und ihr Publikum. Als Expertin für Training, Coaching und Supervision arbeitet sie seit vielen Jahren zu Leadership und Resilienz. Das Thema Integrität begegnet ihr in ihrer Arbeit mit Führungskräften zunehmend. Laut ihrer Überzeugung "ist das ein Thema, dass so gut wie nirgends erscheint, aber für jeden von ausschlaggebender Relevanz ist!"

Mit der erfolgreichen Ausbildung zur Female Speaker by Feminess erobert sie nun auch die großen Bühnen. So auch bei den Petersberger Trainer Tagen und bei dem Success Day in Bad Soden. Ihre exklusiv zu diesem Thema entwickelte Dartmethode "Wenn Integrität und Realität dich zu zerreißen drohen" bietet sie ab sofort zum Kennenlernen in einem kostenlosen Webinar auf ihrer Website an.

Mehr Infos zu ihr, ihrem Team und ihrer Passion findet man unter www.bkr-teamkompetenz.de

Birgit Kersten-Regenstein steht mit teamkompetenz dafür, Menschen in ihrer inneren Unabhängigkeit zu festigen und für ihren eigenen Wirksamkeitsraum zu sensibilisieren und diesen zu erweitern. Das spiegelt sich in ihren Trainings und Coachings, ihren Themen und ihren Vorträgen. So können Führungskräfte, Teams und Konfliktparteien von der ihrer jahrelangen Erfahrung profitieren. Mit ihrem Team veröffentlicht sie außerdem Podcasts, Webinare und neuerdings auch Videocontent.

Kontakt

teamkompetenz

Birgit Kersten-Regenstein

Residenzstraße 3

33104 Paderborn

052549350757

052549350818

info@bkr-teamkompetenz.de

bkr-teamkompetenz.de

Coaching, Training, Supervision, Paderborn, Leadership, Speaker, Integrität