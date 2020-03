Sofa entsorgen Berlin - günstig und schnell

Die alte Couch soll entsorgt werden, um wieder Platz im Wohnzimmer zu schaffen? Wir sind Ihr Ansprechpartner. Wir holen Sofas in allen Größen und Materialien ab und entsorgen sie fachgerecht. Das Möbelstück wird in einen Transporter geladen und abtransportiert, sodass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Dabei sind wir von Montag bis Samstag tätig und übernehmen Ihren Auftrag 24 Stunden am Tag. Das Sofa wird noch am selben Tag abgeholt, wodurch Sie umgehend Platz für neue Möbel schaffen.

Sofa entsorgen Berlin für Privatkunden

Wie kann ich mein Sofa entsorgen Berlin? Privatkunden, die sich diese Frage stellen, sind bei uns an der richtigen Adresse. Wir entsorgen kleine Ecksofas und große Wohnzimmer-Couches, Zweisitzer und Familiensofas, Bettsofas und in die Jahre gekommene Ledersofas. Auch Retro-Sofas und moderne Couches passen in unseren Transporter. Sie müssen uns lediglich mitteilen, wann Sie unsere Hilfe benötigen und welches Sofa wir entsorgen sollen und wir machen uns an die Arbeit. Das Sofa entsorgen Berlin ist auch möglich, wenn Sie mehrere Couches entsorgen möchten. Sie können also Wohnzimmer- und Gäste-Couch gleichzeitig abholen lassen und haben keinerlei Aufwand.

Sofa in Berlin entsorgen - an sechs Tagen die Woche

Wir holen auch Ihr Sofa ab und entsorgen es fachgerecht. Dabei stehen wir Ihnen jederzeit für Ihre Kontaktaufnahme zur Verfügung und geben Ihnen bereits am Telefon eine Übersicht unserer günstigen Preise. Auch am Samstag oder nach Feierabend können Sie uns kontaktieren.

Wenn Sie Ihr Sofa spontan loswerden möchten, sind wir also in jedem Fall der richtige Ansprechpartner. Weil wir Sofas von allen Herstellern abholen, können Sie uns jede Couch anvertrauen. Da wir bei der Abholung der Sofas einen Transporter verwenden, müssen Sie Ihr eigenes Auto nicht umbauen, sondern uns lediglich das Möbelstück anvertrauen. Wir erledigen den Rest, während Sie sich zurücklehnen können.

Preisgünstig das Sofa entsorgen Berlin

Ob Berlin-Mitte, Friedrichshain oder Charlottenburg: Wir übernehmen die Entsorgung Ihres Sofas. Die Couch kann bereits für wenige Euro abgeholt werden, wodurch Sie bares Geld sparen.

Wir wissen, wo wir anpacken müssen, um das Sofa schnell und sicher in den Transporter zu laden. Sie müssen also nur wenige Minuten Zeit einplanen, bis Sie Ihr Sofa los sind. Unsere jahrelange Erfahrung im Bereich der Möbelentsorgung ermöglicht uns den richtigen Umgang mit allen Arten von Sofas. Schließlich hat jedes Stück eine andere Größe, besteht aus verschiedenen Materialien und hat unterschiedliche Funktionen. Einige Sofas haben Schubladen, andere Polsterauflagen oder Standfüße, die zunächst entfernt werden müssen. Wir übernehmen diese Aufgaben und ersparen Ihnen damit viel Arbeit und Stress beim Sofa entsorgen Berlin.

Sie möchten Ihr Sofa entsorgen Berlin? Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Auftrag. Wir machen Ihnen ein faires Angebot und uns sofort auf den Weg.

Sofa entsorgen Berlin Pauschalpreis 80 Euro Tel. 03060977577

Alexander Strong

Kronen Str. 18

10117 Berlin

Berlin

E-Mail: info@sofa-entsorgen-berlin.de

Homepage: https://www.sofa-entsorgen-berlin.de/

Telefon: 03060977577

