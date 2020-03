Ballerina 42 für Damen jetzt bei schuhplus im Saterland

Von klassisch bis extravagant: Ballerina in Größe 42

Ballerina gehören bereits seit vielen Jahren zu den Trendsettern, wenn es um Schuhmode für Damen geht. Da ist es kein Wunder, dass im Schuhschrank jeder modebewussten Dame mindestens ein Paar Ballerina stehen. Was ist aber mit den Damen, die eine Übergröße wie Größe 42 tragen? Bei schuhplus - Schuhe in Übergrößen im Saterland am c-Port (https://www.schuhplus.com/standorte/saterland/) erhalten Damen mit Schuhgröße 42 eine breite Auswahl trendiger Ballerina für jeden Modestil und Anlass!

Dem aktuellen Trend folgend, gibt es bei Schuhplus die Ballerinamodelle für Damen mit Größe 42 ebenfalls in verschiedenen Varianten. Auf keinen Fall fehlen darf natürlich der klassische schwarze Schuh, der sich zu vielen eleganten Styles wie Kleidern oder Hosenanzügen, Kostümen oder Röcken tragen lässt. Immer beliebter werden zwei- oder mehrfarbige Ballerina, die mit traumhaft schönen Blütenmustern oder Karos beziehungsweise Fantasiemustern aufwarten. Diese Ballerina 42 (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/ballerinas/) lassen sich wunderbar zu schlichten Outfits mit einfarbigen Oberteilen, Hosen und Röcken kombinieren. Dazu gesellen sich farbenfrohe Ballerina in Größe 42 wie die Farben Orange, Rot, Blau oder Braun!

Von vielen bekannte Markenherstellern: Ballerina in Größe 42 bei Schuhplus bestellen

Das Unternehmen Schuhplus hat es verstanden, die vielen verschiedenen Angebote, Schuhe in Übergröße betreffend, unter einem Dach zu vereinen. Es ist ja nicht so, dass es Ballerina und viele weitere Schuhmodelle nicht gibt, sie sind leider nur sehr vereinzelt bestellbar. Ab sofort werden Damen mit Schuhgröße 42 daher nicht mehr viele Stunden lang in Schuhgeschäften oder im Internet nach passenden Modellen Ausschau halten, sondern können sich diese Modelle ganz bequem von zu Hause aus über das Internet bestellen.

Schuhplus bietet insgesamt drei Verkaufsmöglichkeiten für den direkten Einkauf an

Neben der Bestellmöglichkeit über das Internet haben Damen und Herren ebenfalls die Möglichkeit, die passenden Schuhmodelle direkt in einem der Ladengeschäfte von Schuhplus zu erwerben. Der Vorteil liegt darin, dass sich die Schuhe dann direkt anprobieren lassen und dass es ebenfalls eine Beratung durch fachlich geschulte Mitarbeiter gibt. Die drei Fachgeschäfte befinden sich in am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm in der Metropolregion Hamburg sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf insgesamt 800 qm.

Weitere Schuhmodelle für Damen mit Schuhgröße 42 bestellbar

Selbstverständlich ist das Angebot bei Schuhplus sowohl im Internet als auch in den drei Schuhläden so groß, dass es für die Damen mit Schuhgröße 42 viele weitere Modelle wie Sandalen und Stiefel, Hausschuhe oder Sneaker gibt. Das Angebot umfasst für Damen Schuhe in den Größen 42-46 und für Herren Schumodelle in den Größen 46-54.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

