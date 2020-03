Rosenstein & Söhne Funk-Braten- & Ofenthermometer

Braten, Steak und Burger auf den Punkt zubereiten

- Einstellbare Garstufen für bestes Gelingen

- Voreinstellungen für 8 Fleischsorten

- Praktische Timer-Funktion für 10 Stunden

- Mobilteil mit Gürtelclip und Magneten

- Bis 25 Meter Funk-Reichweite

Zum Grill- und Gar-Meister werden: Dank praktischer Voreinstellungen für 8 Fleischsorten und 5 Garstufen bereitet man zarte Steaks, saftigen Braten und deftige Burger immer perfekt und auf den Punkt zu!

Stets an der Seite: Alle Einstellungen nimmt man bequem am Mobilteil mit XL-Display vor. Die Funk-Basis mit den zwei Temperatur-Fühlern für das Fleisch verbleiben einfach in Grill- oder Ofen-Nähe.

Das Thermometer (https://www.pearl.de/kw-1-grillthermometer.shtml) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml) überwacht, man entspannt: Per Signalton meldet das Fleischthermometer, wenn die vorgegebene Zieltemperatur erreicht ist. So hat man Zeit, die Füße hochzulegen oder sich in Ruhe mit seinen Gästen zu unterhalten.

Die Zeit im Blick behalten: Das Thermometer lässt sich auch als Timer verwenden. Wenn er abgelaufen ist, ertönt natürlich ein Signal - wie bei einer Eieruhr.

- Mobilteil mit beleuchtetem XL-LCD-Display (50 x 45 mm): zeigt Temperatur, Ziel-Einstellungen und Fleischsorte

- Voreinstellung von 8 Fleischsorten: Rind, Lamm, Kalb, Hamburger/Buletten, Schwein, Pute/Truthahn, Huhn, Fisch

- 5 einstellbare Garstufen: von blutig über medium bis gut durchgebraten

- Individuelle Einstellung der Zieltemperatur möglich

- Signalton bei Erreichen der gewünschten Zieltemperatur

- Timer-Funktion: bis 9 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden

- Temperatur-Messbereich: bis +250 °C

- Je ein Schalter für ein/aus und °C/°F

- Gürtelclip mit 2 Magneten: auch zum Aufhängen an Metall-Oberflächen

- Funk-Basisstation mit Anschluss für 2 Temperatur-Fühler

- Funk-Reichweite zum Mobilteil: bis zu 25 m

- 2 Temperatur-Fühler aus rostfreiem Edelstahl: je ca. 16 cm lang, hitzebeständiges Drahtkabel mit je ca. 100 cm Länge

- Stromversorgung Mobilteil und Basis: je 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

- Maße Mobilteil: 116 x 73 x 31 mm, Basis: 43 x 87 x 55 mm

- Gesamt-Gewicht (ohne Batterien): 230 g

- Grillthermometer inklusive Basisstation, 2 Temperaturfühlern und deutscher Anleitung

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. NX-1518-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1518-3043.shtml

