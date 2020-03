Knauber Erdgas erhält Deutschen Servicepreis 2020

Das Tochterunternehmen der Knauber-Unternehmensgruppe wird für seinen sehr guten Kundenservice ausgezeichnet.

Bonn - 03. März. Über 1.400 Unternehmen wurden im Auftrag von n-tv von dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) zur Untersuchung herangezogen. Die Knauber Erdgas GmbH zählt dabei zu den Unternehmen, die für ihren hervorragenden Kundenservice geehrt wurden. Die Preisverleihung fand am 27. Februar in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt.

Mit über 12.000 verdeckten Testkontakten und fast 118.000 Kundenmeinungen prüft das DISQ die Servicequalität der einzelnen Unternehmen, die dafür in 22 Kategorien eingeteilt werden. Knauber konnte dabei mit seinen Geschäftsfeldern Strom und Erdgas in der Kategorie "Energie" mit sehr guten Ergebnissen überzeugen.

Carlos Pancho, Geschäftsbereichsleiter von Knauber Erdgas, nahm den Award bei der Preisverleihung in Berlin mit Stolz über die erneute Auszeichnung entgegen: "Es freut uns sehr, dass sich Knauber Erdgas als dynamisches Unternehmen mit einem erfahrenen Team nachhaltig als Servicesieger im Bereich Energie etablieren kann".

Der Servicepreis bestätigt: Knauber ist ein Unternehmen mit starkem Kundenbezug. Seit 2013 zählt Knauber Erdgas regelmäßig zu den Testsiegern der Strom- und Gasanbieter-Studien des DISQ und n-tv. Ergebnisse aus insgesamt 69 Studien wurden in diesem Jahr zur Erfassung der Servicequalität zusammengeführt. Dabei wurden verschiedene Bereiche untersucht: Direkter Kundenkontakt, Telefonservice und Beratung per E-Mail. Das Ergebnis zeigt, dass Unternehmen in Deutschland im Durchschnitt einen guten Kundenservice anbieten, hier reiht Knauber Erdgas sich gern ein.

Mehr Infos: www.erdgas-von-knauber.de; www.strom-von-knauber.de

Mehr Infos zur Studie: https://disq.de/servicepreis.html

Die Knauber Erdgas GmbH ist ein Geschäftszweig der Knauber Unternehmensgruppe und vertreibt Erdgas, klimaneutrales Erdgas und seit 2015 auch Strom an Privat- und Gewerbekunden. Das seit 1880 familiengeführte Handelshaus Knauber bietet ein umfangreiches Energie-Portfolio sowie Energie-Dienstleistungen an und betreibt darüber hinaus sechs Freizeitmärkte für die Wohnraum- und Gartengestaltung.

