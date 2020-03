Michael Schulte steht auf Fashion von GIN TONIC®

Michael Schulte, der Shootingstar am Musik-Himmel, präsentiert exklusiv die neue Kollektion der Modemarke GIN TONIC®

Er ist millionenfach geliebt und ein absoluter Sympathieträger: Singer-Songwriter Michael Schulte rockte bereits mit seinem 4. Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) 2018, ausverkauften Tourneen und über 100 Mio. Streams in 2019 das Parkett. Mit Hits wie "You Never Walk Alone" oder "All I Need" und "Back To The Start" vom Album "Highs & Lows" und seiner gerade erschienenen Single "Keep Me Up" geht er nun im März 2020 auf große Tournee.

Parallel dazu zeigt er neue Modestyles von GIN TONIC®: Coole Shirts, Jacken, Hosen und Sneaker. "Die Kollektion ist sehr lässig, bezahlbar und genau mein Ding." sagt Michael Schulte. "Davon werden nicht nur meine Fans begeistert sein!"

Zu haben ist die Kollektion mit frischen Styles für Männer und Frauen ab dem 8. März 2020 zunächst exklusiv auf LIDL.de. Dazu gibt es auch noch ein cooles Preisausschreiben. Unterstützt wird die Kampagne durch ein umfangreiches Social-Media-Paket mit vielen Videos inkl. eines Making-Ofs, einer Promotion auf der "Highs & Lows-Tour" von Michael Schulte (13.-27.03.2020) und einem exklusiven Preisausschreiben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael einen authentischen und vor allem sympathischen Partner gewinnen konnten, der super zu unserer Marke passt und mit dem wir diese tolle Kooperation gemeinsam durchführen können." sagt Christian Moritz, Geschäftsführer der ISA-Traesko Group.

Zu GIN TONIC®

Coole Outfits für die kommende Saison GIN TONIC® wurde in den rebellischen 70er Jahren geboren und steht für lässigen Lifestyle, RetroElemente und angesagte Akzente von heute. Mit den attraktiven Preisen spricht GIN TONIC® breite Zielgruppen bei Männern und Frauen an.

Die GIN TONIC®-Kollektionen orientieren sich an den aktuellsten Trends und angesagten Designs. Mit modischen T-Shirts in verschiedenen Formen und Farben, über Pullover und Cardigans bewegt sich der Style am Puls der Zeit. Für einen coolen Look wird bei den Hosen auf optimale Passform und angenehmen Tragekomfort gesetzt. Dadurch sind sie perfekte Allroundtalents und wollen zu jeder Tages- und Jahreszeit getragen werden.

Die Schuh-Kollektion umfasst klassische Sneaker, Retro-Designs und angesagte Farben. Sie sind echte Hingucker, passen perfekt zum aktuellen Lifestyle und sind sehr bequem. "Die Begeisterung für GIN TONIC® und das aktuelle Sortiment freut uns sehr!", sagt Christian Moritz.

Zu gewinnen: Michael Schulte Festival Tickets und Gin-Tasting-Weekend in London. Dazu läuft vom 08.03. - 04.04.2020 ein super Preisausschreiben im GIN TONIC®-Shop auf LIDL.de mit fantastischen Preisen: Gin-Tasting-Weekend in London für 2 Personen 2x 2 Michael Schulte Sommerfestival Tickets inkl. Meet & Greet 100 coole Sonnenbrillen von GIN TONIC® Da lohnt es sich, mitzumachen!

Zu ISA-TRAESKO

ISA-TRAESKO ist ein führender Anbieter von Handelsmarken und hat neben GIN TONIC® auch andere Marken wie JETTE und DISNEY im Sortiment.

