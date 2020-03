ElbEnergie erschließt Neubaugebiet in Seevetal

Neun Grundstücke am Höhenweg erhalten Anschlussmöglichkeit ans Erdgasnetz.

In Seevetal im Landkreis Harburg werden derzeit neun Grundstücke am Höhenweg neu bebaut. In den kommenden Wochen wird Netzbetreiber ElbEnergie die Grundstücke für die zukünftige Versorgung mit Erdgas erschließen.

Insgesamt verlegt ElbEnergie rund 170 Meter Niederdruckgasleitungen zur Erschließung der Baugrundstücke Höhenweg 23 a-h im Stadtteil Horst. In die Erschließungsmaßnahme investiert der Netzbetreiber rund 10.000 Euro.

Marcus Bumann, Leiter des zuständigen Netzcenters von ElbEnergie in Hittfeld, erklärt: "Wir freuen uns, durch diese Baumaßnahme die Neubauten am Höhenweg in Seevetal-Horst für die zukünftige Versorgung mit umweltfreundlichem Erdgas zu erschließen." Die Vorteile der Erdgasversorgung liegen für Marcus Bumann auf der Hand: "Keine Lagerhaltung, einfache Brennstoffbeschaffung und ein hoher Wirkungsgrad beim Heizen dank moderner Geräte und Brennwerttechnik. Außerdem können Verbraucher unter vielen Dutzend Erdgasanbietern frei wählen. So kann sich ein Erdgasanschluss nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Geldbörse rentieren."

Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte März abgeschlossen sein. Projektmanager Daniel Klingberg von ElbEnergie erklärt: "Durch die Arbeiten am Gasnetz erwarten wir keine Verkehrseinschränkungen für die Anwohner."

