SEO München - darum sollten Sie sich mit SEO beschäftigen

Knapp 63.000 Suchanfragen gehen alleine bei Google jede Sekunde ein. Das bedeutet 63.000 Menschen suchen jede Sekunde nach Antworten auf ihre Fragen.

"Können Sie es sich leisten, für die für Sie relevanten Begriffe nicht gefunden zu werden und diese Suchenden an ihre Wettbewerber zu verlieren?" fragt Daniel Neubauer, Inhaber der Online Marketing und SEO Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm.

Darum sollten Sie versuchen, dass man die Webseite ihres Unternehmens auf den vorderen Plätzen in den Suchergebnissen bei Suchmaschinen wie Google und bing findet.

61% der Marketingexperten sagen, dass Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die damit verbundene Steigerung ihrer organischen Präsenz Im Web ihre oberste Priorität im Inbound-Marketing ist. 57% der Marketing-Führungskräfte sagen, dass die Entwicklung von Seiteninhalten die effektivste SEO-Taktik war.

76% der Verbraucher, die eine lokale Suche durchgeführt haben, wie zum Beispiel "Reinigung München" besuchten innerhalb eines Tages ein Ladengeschäft und 28% dieser lokalen Anfragen resultieren in einem Kauf. Darum sollte ihre Webseite in München (https://www.redrammedia.com/seo-agentur-muenchen/) natürlich für ihre wichtigen Begriffe gefunden werden. Denn nur wer sichtbar ist und gefunden werden kann, wird auch mehr Besucher und damit mögliche Kunden anziehen und diese nicht an den Wettbewerb verlieren.

Agenturen wie RED RAM MEDIA, die sich auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert haben, können Sie in diesem Bereich von A bis Z begleiten, beraten und unterstützen.

"Wenn Sie aber beim anfertigen ihrer Inhalte immer in erster Linie an Suchenden bzw. möglichen Kunden denken, haben Sie schon einmal vieles automatisch richtig gemacht. Wenn ihre Webseite darüber hinaus keine massiven technischen Probleme aufweist, kann es mit der eigentlichen Optimierung beginnen. Leider weisen 90% der von uns in Form eines SEO Audits untersuchten Seiten viele technische Probleme auf." so Herr Neubauer weiter.

Denken Sie aber daran, SEO ist keine schwarze Magie, sondern harte und analytische Arbeit. Da es sich aber meistens mehr lohnt potentielle Kunden dort abzuholen, wo diese auch Suchen - also bei der Suchmaschine selber - als diesen Werbebanner auf irrelevanten Seiten vorzusetzen, sollten Sie sich mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen.

Die Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei Ulm hat sich seit knapp 10 Jahren auf die wichtigen Komponenten des Online Marketings spezialisiert. Hierzu zählen u.a. das Webdesign, die Webprogrammierung und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Wir helfen unseren Kunden ihre Sichtbarkeit online zu steigern und somit mehr potentielle Kunden zu erreichen.

