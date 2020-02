Wineo 600 wird zum Rigid Designboden mit SPC-Träger

Die beliebte wineo 600 Designboden Kollektion wurde modernisiert

wineo stellt seinen beliebten Designboden der Serie wineo 600 mit 0,4 mm Nutzschicht um auf SPC-Träger. Damit wird die wineo 600 zum Rigid Designboden. Rigid Designböden bieten gegenüber bisherigen Designbelägen mehrere Vorteile.

Durch die Rigid-Composite-Board-Technologie (SPC-Träger) ist wineo 600 Rigid Designboden (https://www.allfloors.de/catalogsearch/result/?manufacturer=53&q=%22wineo+600%22) wesentlich leichter als der Vorgänger mit höherem Vinylanteil. Das macht sich beim Transport und bei der Verlegung positiv bemerkbar. Rigid Designböden haben eine höhere Festigkeit und Stabilität durch den größeren Anteil mineralischer Füllstoffe.

Die Rigid Designboden Planken oder Fliesen können deshalb für die Bodenbelag-Renovierung direkt auf alten Dielen oder Fliesen verlegt werden, ohne durchzudrücken. wineo empfieht zur Verlegung die Verwendung der wineo Silent-Comfort Dämmunterlage. So werden Unebenheiten ausgeglichen und der neue Bodenbelag optimal akustisch vom Unterboden entkoppelt. Entdecken Sie 12 Holz - und 6 Steindesigns auch in XL-Formaten mit hochwertiger Synchronprägung. Die neuen XL - Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern. New York, London oder Sydney - jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 Rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Höhere Temperaturunterschieden führen bei Rigid Designböden nicht mehr zu Dimensionänderungen. wineo 600 Designboden ist damit formstabil wie noch nie. Durch den höheren Anteil mineralischer Füllstoffe werden Weichmacher eingespart und die Emissionsklasse A+ erreicht. Fast keine Emissionen durch den Bodenbelag, gut für die Gesundheit.

Die Preise für wineo 600 Rigid Designboden konnte der Hersteller bisher stabil halten. Damit erhalten Sie diesen Designboden der neusten Generation auf allfloors.de zu attraktiven Preisen. Für größere Projekte sollte ein persönliches Angebot angefordert werden.

