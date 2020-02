Software Giveaway: Leawo Software bietet Giveaway und 50% Sonderangebote

Alle Videos zu DVD umwandeln und ISO auf Disc brennen

Zusammenfassung: Leawo führt die 2020 Monthly Giveaway & Specials-Aktion mit 50%, 40% 30% Rabatt und gratis DVD Creator als Geschenk ein.

Shenzhen, China - 29. Feb. 2020 - Leawo Software (http://www.leawo.de), ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, startete die monatliche Aktion "2020 Monthly Giveaway & Specials" (http://www.leawo.de/promotion/special-offer/?b). Die Aktion läuft vom 20. Februar 2020 bis zum 20. März 2020. Während der Aktion können die Menschen den DVD Creator als Geschenk erhalten, um Videos zu konvertieren und auf DVDs zu brennen. Außerdem bietet sie Sonderangebote mit einem Rabatt von 30% bis 50% für verschiedene Einzel- und Bundle-Produkte.

Leawo Software bietet DVD Creator (http://www.leawo.de/dvd-creator/) als kostenloses Giveaway an, um Videos zu konvertieren und auf DVD zu brennen. Dieses Tool kann Videos auf DVD-Disk, in eine DVD-ISO-Datei und in einen DVD-Ordner konvertieren. Außerdem kann es die ursprüngliche Qualität nach dem Brennen beibehalten. Leute, die an diesem DVD-Erstellungstool interessiert sind, könnten zunächst auf der Aktionsseite auf "Jetzt Win Erhalten" oder "Jetzt Mac Erhalten" klicken, dann ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse eingeben und schließlich auf " Jetzt Erhalten" klicken.

Es gibt viele Sonderrabatte bis zu 50%. Man kann das Leawo All-in-One Bundle mit 50% Rabatt erwerben. Der 40%ige Rabatt ist für 2 Bundles und 4 Einzelprodukte erhältlich, wobei die Bundles 8-in-1 Prof. Media und 6-in-1 Video Converter Ultimate Toolkit mit 40% Rabatt und die Einzelprodukte Blu-ray Cinavia Converter, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator und Blu-ray Copy enthalten. Das Leawo All-in-One Bundle ist ein 13-in-1-Paket zum Herunterladen und Konvertieren von Videos, Konvertieren und Brennen von Blu-ray/DVD, Kopieren von Blu-ray/DVD, Übertragen von iOS-Daten und Konvertieren von iTunes-Video/Musik/Audiobooks. 8-in-1 Prof. Media kann Menschen dabei helfen, Blu-ray/DVD und digitale Videos mit hoher Geschwindigkeit herunterzuladen, zu konvertieren, abzuspielen und zu brennen. 6-in-1 Video Converter Ultimate Toolkit besteht eigentlich aus den sechs Modulen von Prof. Media. Es hilft Menschen beim Konvertieren und Herunterladen von Videos/Audios und beim Brennen von Videos auf DVD/Blu-ray. Und es gibt vier 40 % Rabatt auf Blu-ray-Singles, um Menschen bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Blu-ray zu helfen.

Schließlich bietet Leawo einen 30%igen Rabatt auf den Sitewide Gutscheincode für jeden Kauf bei Leawo.de. Die Leute könnten das, was sie wollen, zu 30% Rabatt bekommen, indem sie einfach den Schritten auf der Aktionsseite folgen. Wenn Kunden beispielsweise eine Blu-ray Copy zum Kopieren von Blu-ray und DVD-Filmen kaufen möchten, können sie diese wie folgt erhalten:

1. Gehen Sie zur Kaufseite von Blu-ray Copy.

2. Fügen Sie "LEAWO-30PCT-OFF" in das Feld ein, um den Gutscheincode zu aktivieren.

3. Füllen Sie die Informationen zur Rechnungsstellung und Zahlung aus.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier (http://www.leawo.de/promotion/special-offer/?b) klicken.

Leawo (http://www.leawo.de) ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

