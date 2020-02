Erlebe-Reisen mit neuer Reisedestination Myanmar

Das touristisch relativ "neue" Reiseland in Asien ist im Focus des Individualreise-Spezialisten.

Auf der Suche nach neuen Reiseländern, die dem Anspruch genügen authentische Eindrücke zu vermitteln und nicht zu überlaufen zu sein, ist der Individualreiseveranstalter Erlebe-Reisen (www.erlebe-reisen.de) in Myanmar fündig geworden. "Wir haben ein Stammpublikum, das von uns besondere Destinationen erwartet, die nicht dem allgemeinen Mainstream unterliegen und noch herausragende Reiseeindrücke vermitteln. Myanmar passt für uns hervorragend." meint Patric Paris, der den Begriff Individualreise in der Vergangenheit vor allem mit seinen Kuba-Angeboten auf ein beachtliches Level gebracht hat.

Die ersten Angebote sind beim Online-Anbieter Erlebe-Reisen auf der Internetseite www.erlebe-reisen.de/myanmar (https://www.erlebe-reisen.de/myanmar) veröffentlicht. Darunter eine 12-tägige Kleingruppenreise, die in Yangon, dem früheren Rangun, startet, über interessante Zwischenziele wie Mandalay, Bagan oder den Inle-See durchs Land führt und eine zweitägige Fahrt auf einem Hotelschiff einschließt . Erlebe-Reisen garantiert die Reisedurchführung ab einer Gruppengröße von 4 Personen. Sollte an einzelnen Terminen diese Mindestgröße ausnahmsweise nicht erreicht werden, nimmt Erlebe-Reisen gegen einen vertretbaren Aufpreis Buchungen für zwei Reisende an. Die Gruppengröße wird an allen Reiseterminen 12 Personen nicht überschreiten. Bei der Fahrt im klimatisierten Fahrzeug ist ein deutschsprachiger Guide an Bord. Die ersten Reisetermine sind für den Oktober 2020 terminiert. Im nahezu durchgängig 14-tägigen Rhythmus werden weitere Termine bis einschließlich März 2021 angeboten. Danach ist bei einer der angebotenen Kleingruppenreisen Pause, weil deren Route im Sommer wegen der Witterungsverhältnisse in Myanmar nicht befahren wird. Natürlich gibt es Alternativen, mit denen Erlebe-Reisen Myanmar-Reisen im Sommer ermöglicht. Dafür stehen Termine und Preise bis Ende September 2021 online.

Neben Tour-Angeboten durch das Inland hat Erlebe-Reisen an diejenigen gedacht, die eine Badeverlängerung als krönenden Abschluss einer Rundreise ansehen. Dafür wird zum Beispiel eine viertägige Badeverlängerung am traumhaften schönen Strand von Ngapali Beach angeboten. Hier - direkt am Golf von Bengalen - haben sich in früheren Jahren die früheren Kolonialherren erholt. Bis heute ist dieser Badestrand Synonym für herrliches Entspannen ohne Beeinträchtigung durch Massentourismus. Entsprechende Hotelangebote mit Stil und herausragender asiatischer Gastlichkeit stehen in guter Auswahl zur Verfügung.

Erlebe-Reisen bietet bei all seinen Myanmar-Angeboten eine Plus- und eine Budget-Variante an, damit der Asienurlaub nicht an der Reisekasse scheitert. Alle Angebote sind ab sofort buchbar. Entweder direkt über die Internetseite von Erlebe-Reisen ( www.erlebe-reisen.de (https://www.erlebe-reisen.de)) oder im telefonischen Kontakt, bei dem offene Frage zur Reise von den Spezialisten unkompliziert beantwortet werden. Darüber hinaus hat Erlebe-Reisen unverändert herausragende Angebote für Reisen nach Mexiko oder Kuba. Weitere Destinationen sind in Vorbereitung.

Erlebe-Reisen GmbH - Spezialist für erlebnisorientierte Individualreisen und Kleingruppenreisen u.a. nach Kuba, Myanmar und Mexico.

