Die Besten der Immobilienbranche: Auszeichnungen für kreative Köpfe und innovative Projekte

(Mynewsdesk) immobilienmanager-Award 2020: 14 Preise vergeben, unter anderem an Bärbel Schomberg für ihr Lebenswerk und an DIC-Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges als „Kopf des Jahres“.

Köln, 28. Februar 2020 – Die Immobilienbranche hat ihre Besten gekürt. In 14 Kategorien vergab der Immobilien Manager Verlag am 27. Februar in Köln seine begehrten Awards. Erstmals in diesem Jahr gingen beide „Kopf“-Auszeichnungen an Frauen.

Bärbel Schomberg wurde mit dem „Lifetime Award“ geehrt. In einer Zeit, in der Themen wie Diversity und Frauenförderung noch in den Kinderschuhen steckten, war sie bereits eine der wenigen Spitzenmanagerinnen der Immobilienbranche: als Direktorin der DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds, Geschäftsführerin bei SEB Immobilien-Investment und bei der Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft, als Managing Director der Allianz Immobilien und CEO von Aberdeen Property Investors Deutschland. 2010 gründete sie eine eigene Investmentberatung, und 2019 folgte das Familienunternehmen Kingstone Investment Management. Als Vizepräsidentin im Zentralen Immobilien Ausschuss engagiert sie sich auch heute noch für die Professionalisierung der Branche.

Der diesjährige „Kopf des Jahres“ ist ebenfalls eine Frau: Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. Ihr Unternehmen hat im vergangenen Jahr erfolgreich die German Estate Group GEG übernommen und integriert. Der DIC hat dies genützt: Ihr Unternehmens- und Börsenwert stieg, sodass sie als „Shooting Star“ unter den Top-5-Werten im SDax steht. Die Jury hob hervor: Sonja Wärntges habe bewiesen, dass sie die DIC mit Augenmaß und taktisch klug als Teamplayerin führe.

Als „die Besten der Branche“ bewarben sich Unternehmen und Personen aus der Immobilienwirtschaft mit ihren herausragenden Leistungen oder wurden vorgeschlagen. Der Immobilien Manager Verlag vergab den immobilienmanager-Award 2020 in folgenden Kategorien: Digitalisierung, Finanzierung, Human Resources, Investment, Kommunikation, Management, Nachhaltigkeit, Projektentwicklung Bestand, Projektentwicklung Neubau, Social Responsibility, Stadtentwicklung, Student*in des Jahres, Kopf des Jahres sowie Lifetime Award.

Rudolf M. Bleser, Geschäftsführer des Immobilien Manager Verlages Köln, hob hervor: „Egal, ob es um Klimaschutz, um bezahlbaren Wohnraum oder um lebendige Innenstädte geht, die Immobilienwirtschaft steht im Lichte der Öffentlichkeit und natürlich auch im Einfluss der Politik. Die großartigen Projekte, die wir heute Abend sehen, stehen beispielhaft für die vielen hervorragenden Projekte, bei denen die Branche ihrer Verantwortung gerecht geworden ist.“

Die Award-Gala fand im Dock.One am Köln-Mülheimer Hafen statt. Mehr als 400 Top-Entscheider feierten mit den Preisträgern.

Hier die Gewinner des immobilienmanager-Award 2020 in allen 14 Kategorien:

Kategorie Gewinner Digitalisierung gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung

e. V. für die Datenraum-Richtlinie 2.0 Finanzierung Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft für die Finanzierung des Frankfurter Großprojekts Four Human Resources Beos AG für ihr Employer Branding / Hochschulmarketing Investment Ardian Real Estate für den Ankauf der ehemaligen Flughafen-Empfangshalle in München-Riem – heute „Konrad“ Kommunikation Apleona Unternehmensgruppe für ihre News- und Infoplattform für die interne Kommunikation „Apleona Insights“ Kopf des Jahres Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende DIC Asset AG Lifetime Bärbel Schomberg, Geschäftsführerin und Gesellschafterin, Schomberg & Co. Real Estate Consulting Management denkmalneu GmbH für die Umstrukturierung der Alten Hauptpost Leipzig in „Das Lebendige Haus“ Nachhaltigkeit agradblue GmbH/DENEFF/TME Associates für die Entwicklung von Datenstandards für mehr Klimaschutz in Gewerbeimmobilien Projektentwicklung Bestand HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH für das Forum Schwanthalerhöhe in München Projektentwicklung Neubau Landmarken AG für das Wohnquartier Guter Freund in Aachen Social Responsibility GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. für DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. Stadtentwicklung WFB Wirtschaftsförderung Bremen für die Überseestadt Bremen Student des Jahres Simon Gaede, Bauhaus Universität Weimar Quelle: immobilienmanger

