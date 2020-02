Fehlenden Führungskräften entgegen wirken

Manchmal kann es ganz schnell gehen, Personal fällt aus und der Betrieb steht vor einem großen Problem. Noch größer ist die Not, wenn es sich um Personal in Führungspositionen handelt. Personalmangel ist ein Thema das jedes Unternehmen und jede Branche betrifft. Meist lässt sich der Mangel mit sehr guten Arbeitsbedingungen regulieren. Man muss seinen Arbeitgebern etwas bieten, was andere Unternehmen vielleicht nicht können. Aber selbst dann gibt es selbst in dem besten Betrieb Ausfälle, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der Global Management Consultants AG in der Schweiz.

Man kann denken, man sei gut aufgestellt und plötzlich entsteht eine Lücke. Ein Arbeitnehmer wird krank, schwanger oder zieht in eine andere Stadt. Hierfuer gibt es beispielsweise Zeitarbeitsfirmen, die einem Unternehmen Arbeitskräfte zur Verfügung stellen.

Woran man oftmals weniger denkt, auch auf Leitungsebene kann es oftmals zu Engpässen kommen. Hier kommt die GMC Global Management Consultants AG ins Spiel. Die GMC AG bietet Kunden ihr Konzept der Manager auf Zeit an, so Rieta de Soet.

Management auf Zeit bedeutet, dass ein erfahrener Manager/Managerin aus dem Hause GMC AG für einen begrenzten Zeitraum operative Linienverantwortung in einem externen Unternehmen oder einer Organisation übernimmt.

Rieta de Soet führt weiter aus, dass die Manager/Managerinnen auf Zeit für den Einsatz folgender Positionen in der Regel eingesetzt werden: Vorstandsmitglieder, Projektleiter, Geschäftsführer, Verwaltungsräte, Controller, Marketing Director etc. Die Einsatzbereiche sind breit gefächert.

Da die Manager auf Zeit auf solche Einsätze spezialisiert sind, sind sie darauf trainiert, sich schnell in einem neuen Unternehmen zurecht zu finden.

Rieta de Soet führt weiter aus, dass Manager/Managerinnen auf Zeit auch für Unternehmen in Frage kommen, die tief greifende Strukturänderungen durchlaufen müssen oder wenn Unternehmen fusionieren. Manchmal ist es für ein Unternehmen, das in der Krise steckt, das beste eine Person von Außen zu holen.

Manager/Managerinnen auf Zeit sind eine schnelle, effiziente und kostengünstige Lösung und können vorübergehend das Gleichgewicht eines Unternehmens sichern, so Rieta de Soet abschliessend.

Über GMC AG

GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

