Erstes LEGOLAND Hotel im Nahen Osten

Dubai, 26. Februar 2020. Als Teil von Dubai Parks and Resorts entsteht aktuell das erste LEGOLAND Hotel im Nahen Osten. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe von LEGOLAND Dubai und dem Wasserpark LEGOLAND Water Park. Ab Sommer 2020 können große und kleine Fans der beliebten Familienfreizeitparks in dem LEGO thematisierten Hotel übernachten. Die geräumigen Familienzimmer bieten Platz für die ganze Familie mit Doppelbett und eigenem Bereich für bis zu drei Kinder. In den Suiten übernachten bis zu acht Personen. Die Gäste können aus fünf Themenwelten wählen und beispielsweise wie Piraten oder Ninjas nächtigen. Im ganzen Hotel gibt es jede Menge LEGO Modelle und Spielbereiche zu entdecken. Disco-Aufzüge bringen die Gäste in die verschiedenen Stockwerke und extra Spaß. Im Übernachtungspreis ist neben Frühstück auch der Eintritt ins LEGOLAND Dubai, den LEGOLAND Wasserpark sowie Motiongate und Bollywood Parks Dubai enthalten.

Am Eingang zum LEGOLAND Dubai gelegen, ist das neue Hotel die ideale Ergänzung zum Parkbesuch. Das erste Haus seiner Art in der arabischen Region wird seine Gäste unterhaltsam in den Bann des wohl beliebtesten Bausteins der Welt entführen. Am Eingangstor begrüßt Ollie, der LEGO Drache, die Gäste. Die Zimmer des fünfstöckigen Resorts sind in fünf beliebten LEGO Themen gestaltet: Die Gäste können für ihren fantasievollen Aufenthalt zwischen Adventure, Pirates, Kingdom, Friends und Ninjago wählen. Neben Familienzimmern verfügt das LEGOLAND Hotel über 15 Suiten für bis zu acht Personen. Nicht nur in den Zimmern, auch im Restaurant und der Lobby gibt es zahlreiche LEGO Modelle zu entdecken. LEGO Bau-Workshops und Spielbereiche sorgen dafür, dass auch nach Parkschluss keine Langeweile aufkommt. Von dem farbenfrohen Hotel aus blickt man auf die Flaniermeile Riverland Dubai, auf der sich die Besucher auf eine nostalgische Zeit- und Weltreise entlang eines künstlichen Kanals begeben können. Hausgäste haben freien Zugang zu allen vier Freizeitparks der Dubai Parks and Resorts. Das sind neben LEGOLAND Dubai und LEGOLAND Water Park Motiongate Dubai und Bollywood Parks Dubai. Dort tauchen Kino- und Achterbahn-Fans in die Filmwelt Hollywoods und Indiens ein. Alle Parks sind fußläufig vom Hotel erreichbar.

Das LEGOLAND Hotel ist die zweite Übernachtungsmöglichkeit innerhalb von Dubai Parks und Resorts. Das Lapita Resort im polynesischen Stil öffnete kurz nach der Errichtung der Freizeitparks im Jahr 2016 seine Pforten. Damit bietet sich für Familien einmal mehr die Möglichkeit, die Parks, die etwa 40 Minuten außerhalb vom Zentrum liegen, in ihre Dubai Reise zu integrieren oder als Kurzurlaub zu erleben.

Auf dem Laufenden bleiben mit der Facebook Seite von LEGOLAND Dubai (https://www.facebook.com/legolanddubai/).

Deutschsprachige Infos zu allen Parks und Tickets vermittelt die Website von Dubai Parks and Resorts (https://www.dubaiparksandresorts.com/de/welcome.).

Über Dubai Parks and Resorts:

Dubai Parks and Resorts ist mit über 100 Fahrgeschäften, zahlreichen Shows und Attraktionen der größte Freizeit-Komplex im Nahen Osten. Auf einer Fläche von über 25 Millionen Quadratmetern umfasst er das Lapita™ Hotel sowie vier Freizeitparks: BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, ein auf der Welt einzigartiger Park mit Rides und Shows in fünf Bereichen, die einigen der größten Bollywood-Filmerfolgen aus Indien nach empfunden sind; MOTIONGATE™ Dubai, ein ebenfalls einzigartiger Park, der beliebte Hollywood-Figuren von DreamWorks Animation, Colombia Pictures und Liongate - beispielsweise Shrek, Kung Fu Panda - in den Mittelpunkt stellt; sowie LEGOLAND® Dubai (der erste seiner Art in der Region) und der Wasserpark LEGOLAND® Water Park. Die Verbindung zwischen den einzelnen Arealen bildet die Erlebnis- und Flaniermeile Riverland™ Dubai - eine nostalgische Zeitreise mit zahlreichen Geschäften und Restaurants entlang eines rund einen Kilometer langen Kanals.

