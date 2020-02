DVD Brennen: Leawo DVD Creator ist kostenlos zu erhalten.

So, 02/23/2020 - 14:33

Alle Videos zu DVD umwandeln und ISO auf Disc brennen

Zusammenfassung: Leawo bietet die Software DVD Creator als völlig kostenloses Giveaway-Geschenk und bis zu 50% Rabatt auf das 13-in-1-Bundle im 2020 Monatlich Giveaway & Angebot an. Die Aktion läuft vom 20. Februar bis zum 20. März 2020.

Shenzhen, China - 22. 02. 2020 - Leawo Software (http://www.leawo.de), ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, hat soeben seine monatliche Sonderaktion 2020 Monnalich Giveaway & Angebot (http://www.leawo.de/promotion/special-offer/?b) vorgestellt. Während der Werbeaktion können Menschen den DVD Creator als kostenloses Geschenk erhalten, mit dem sie Videos auf DVD brennen können, sowie 50 % Rabatt auf das 13-in-1-Bundle, mit dem sie Videos herunterladen und konvertieren, Blu-ray/DVD kopieren, rippen und brennen, iOS-Daten übertragen und iTunes-Videos/Musik/Audiobücher konvertieren können.

Als ein professionelles DVD-Authoring-Software-Tool kann Leawo DVD Creator (http://www.leawo.de/dvd-creator/) Videos in über 200 Dateiformaten auf abspielbare DVD-Inhalte brennen, wie MP4 auf DVD, MKV auf DVD, FLV auf DVD, MOV auf DVD usw. Es kann sogar dabei helfen, Fotos in eine DVD-Fotodiashow mit einem integrierten Diashow-Editor zu brennen. Mit dem Leawo DVD Creator kann man Videos einfach auf eine DVD-Disk, einen Ordner und/oder eine ISO-Image-Datei für die Wiedergabe auf DVD-Playern brennen.

Mit diesem Video-DVD-Brenner können auch Videos mit voreingestellten DVD-Menüs und Vorlagen auf DVD gebrannt werden. Er bietet über 40 voreingestellte kostenlose Disc-Menüs und Vorlagen für das Brennen von Videos auf DVD, die in den Kategorien Standard, Business, Bildung, Urlaub, Natur und andere angegeben sind.

Zusätzlich bietet Leawo bis zu 50% Rabatt auf das 13-in-1-Bundle, das Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM enthält. Prof. Media kann mehrere Lösungen für Videos, DVD, Blu-ray, Video, Audio und Fotos anbieten, während der iTransfer den Menschen hilft, Daten zwischen iOS-Geräten, iTunes und PC zu sichern und zu übertragen. Der Prof. DRM kann den DRM-Schutz von iTunes-Videos/Musik, Spotify-Musik usw. entfernen und sie in DRM-freie Dateien konvertieren.

Leawo bietet auch 40% Rabatt auf 8-in-1 Prof. Media und 6-in-1 Video Converter Ultimate Toolkit und Blu-ray Singles. Man kann die Lizenz durch direktes Klicken auf die Schaltfläche "Jetzt kaufen" erhalten. Schließlich bietet Leawo einen Gutschein-Code mit 30 % Rabatt für die gesamte Website an, mit dem man 30 % Rabatt auf DVD Ripper/DVD Copy/ Music Recorder und andere Produkte von Leawo.de erhält. Man kann den gewünschten Artikel auswählen und zur Produktseite gehen, um den Gutscheincode zu aktivieren.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier (http://www.leawo.de/promotion/special-offer/?b) klicken.

Leawo (http://www.leawo.de) ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

