General Office Sicherheits-Karten- & Aktenvernichter

Dokumente und Sicherheits-Karten vernichten

- Sicheres Vernichten mit 4 x 10 mm kleinen Streifen

- Vernichtet bis zu 5 DIN-A4-Bögen gleichzeitig

- Auch für Scheck-Karten & Co. nutzbar

- Rücklauf-Funktion

Damit vertrauliche Information nicht in die falschen Hände geraten: Solche Dokumente lassen sich dank Micro-Cut jetzt mit dem Aktenvernichter (https://www.pearl.de/kw-1-aktenvernichter.shtml?_scc_=1) von General Office (https://www.pearl.de/ar-2-20.shtml?_scc_=1) besonders sicher in 4 x 10 mm kleinen Streifen zerkleinern!

Stark im Betrieb: Bis zu 5 DIN-A4-Bögen lassen sich gleichzeitig vernichten. Aber auch abgelaufene Ausweise, Scheck-Karten u.v.m. können problemlos klein gehäckselt werden!

- Auffang-Behälter mit 10 Liter Volumen

- Leistungsaufnahme: 250 Watt

- Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

- Maße: ca. 29 x 35 x 14 cm, Gewicht: 3,3 kg

- Aktenvernichter inklusive Behälter und deutscher Anleitung

Preis: 49,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3361-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3361-2021.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

