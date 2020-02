Edle Pumps Größe 44 von schuhplus für jeden Anlass

Pumps Größe 44 in den unterschiedlichsten Variationen

Pumps sind weit ausgeschnittene, sonst aber geschlossene Halbschuhe mit einer flachen Sohle sowie einem Absatz zwischen 3 und 9,5 cm. Sie sind bei Frauen sehr beliebt und für die unterschiedlichsten Anlässe geeignet. Bereits im 16. Jahrhundert finden sich in der englischen Literatur Hinweise zu dieser Schuhmode. Auch Shakespeare verwendete ab dem Jahr 1594 den Begriff Pumps in seinen Werken. Im 17. und 18. Jahrhundert erfreuten sich die Absatzschuhe in Europa einer immer größeren Beliebtheit. Zunächst jedoch hauptsächlich bei Männern, wie beispielsweise den männlichen Hoflakaien, die Pumps mit weißen Kniestrümpfen zu Kniebundhosen trugen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts hin wurden Pumps zu einem beliebten Tanzschuh für beide Geschlechter und fanden auch auf den immer besser werdenden Straßen des 20. Jahrhunderts ihre Bestimmung.

Auch Damen mit großen Füßen müssen nicht auf das Tragen von Pumps verzichten. Dafür sorgt das Versandhaus schuhplus mit einer großen und abwechslungsreichen Auswahl an Pumps Größe 44 (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/). Die edlen Absatzschuhe in Übergrößen sind ein absoluter Allrounder, der sich zu nahezu jedem Anlass tragen lässt. Mit Pfennigabsatz, Blockabsatz, Riemchen oder Peeptoe bieten die vielfältigen Schuhe eine große Auswahl in den prächtigsten Farben. Pumps Größe 44 gibt es nicht nur in schwarzer, weißer oder roter Farbe, sondern auch mit verspielten Mustern und ausgefallenen Applikationen. Mit Strasssteinchen und Nieten, Schleifen und Blümchen lassen sie jedes Frauenherz höherschlagen.

Absatzschuhe von schuhplus für private und berufliche Anlässe

Mit Pumps Größe 44 macht man zu jedem Anlass eine gute Figur. Die Schuhe sind weiblich, verführerisch und sexy und wirken dennoch seriös und stilsicher. Pumps kann jede Geschäftsfrau im Büro tragen und sich während eines Gesprächs mit Kunden oder Kollegen in ihrer vollen Kompetenz präsentieren. Die Schuhe mit dem moderaten Absatz eignen sich zudem für die Freizeit, da sie bequem zu tragen sind und das Laufen nicht erschweren. Sie lassen sich wunderbar zu einem feierlichen Anlass tragen oder zu einem aufreizenden Outfit für ein Date anziehen. Pumps Größe 44 passen zu engen Hosen, kurzen Röcken und langen Kleidern und sind zudem das passende Schuhwerk für einen Jumpsuit.

Pumps Größe 44 bei schuhplus kaufen

Wenn es um große Pumps Größe 44 geht, ist die Auswahl von schuhplus kaum zu übertreffen. Als Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen ist schuhplus für alle Schuhwünsche bestens gerüstet. Pumps von Andres Machado, Gabor, Spring Footwear oder J.Renée gibt es hier in einer großen und umfangreichen Auswahl, so dass für jeden Pumpsfreund der richtige Schuh zur Auswahl steht.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

