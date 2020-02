infactory Beheizbares Hunde- und Katzenkissen

Flauschig und warm: Ideal für jeden Vierbeiner

- Flauschig und warm: Darin fühlt sich jeder Vierbeiner wohl

- Beheizbares Hunde- und Katzenkissen für kleine und mittelgroße Tiere

- Leicht zu reinigen: herausnehmbares Heizkissen

Brrr!!! Auch Haustiere können bei Erkundungstouren im Herbst und Winter ganz schön frieren.

Der beste Schlafplatz für den treuen Vierbeiner: wundervoll flauschig und angenehm beheizt! So werden abgekühlte Hunde und Katzen schnell wieder warm!

Hier kann sich der kleine Freund schnell wieder aufwärmen: Das traumhaft weiche Kissen (https://www.pearl.de/kw-1-hundekissen.shtml?_scc_=1) von infactory (https://www.pearl.de/ar-2-26.shtml)lädt ein zum Schlafen und Dösen. Die integrierte Heizung sorgt für sanfte Wärme von unten herauf.

Genial: Als Begrenzung dient lediglich eine etwas fester gefüllte Rolle. So können sich kleine Hunde oder Katzen einfach über den Rand hinaus ausstrecken. Die treuen Freunde werden es einem danken!

- Beheizbares Hunde- und Katzenkissen für kleine und mittelgroße Tiere

- Auch für Welpen, Kätzchen und ältere Tiere

- Leicht zu reinigen: herausnehmbares Heizkissen

- Ideal in der kalten Jahreszeit

- Stromversorgung: 230 V (Kabellänge: 180 cm, Eurostecker)

- Überhitzungsschutz

- Material: Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: 100 % Baumwolle, Füllung: 100 % Baumwolle (Handwäsche)

- Durchmesser: 37 cm, Höhe: 5 cm

- Hundekorb inklusive Heizelement, Netzteil und deutscher Anleitung

Hinweis: Bitte beachten, dass das Produkt nicht wasserfest ist.

Preis: 35,95 EUR

Bestell-Nr. NC-8998-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC8998-3680.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

infactory, NC-8998, Vierbeiner, Hund, Katze, Hundekorb, Heizdecke, Katzenkorb, Körbchen, Welpen, Kätzchen, ältere Hunde, ältere Katzen, Heizkissen, Heizdecke, Camping, Love Your Pet Day