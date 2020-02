Urlaub aus der Box ist eine perfekte Geschenkidee

Urlaubsbox® ist eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH. Das Unternehmen bietet Gutscheinreisen zum Verschenken und Selbstverreisen an. Im Online-Shop www.urlaubsbox.com können Reisegutscheine, Erlebnisgutscheine, Wellnessgutscheine, Urlaubsgutscheine und Hotelgutscheine in Gutschein-Geschenk-Boxen erworben werden. Gutschein-Reisen von Urlaubsbox.com sind eine ideale Geschenkidee für jeden Anlass.Ein besonderes Augenmerk gilt der Auswahl der Hotelpartner, einem kundenorientierten Buchungsprozess und einem hohen Serviceniveau. Kunden von Urlaubsbox® stehen insgesamt rund 1.000 Partnerhotels in 11 Ländern zur Auswahl. Es werden dabei ausschließlich geprüfte Hotels für Aufenthalte offeriert. Alle Gutscheine sind nach dem Kauf mehr als 3 Jahre gültig. Die hohen Qualitätskriterien an die Hotel- und die Erlebnispartner spiegeln sich in einer Weiterempfehlungsrate durch die Kunden von 94,3% wider. Die vielseitigen Kurzreisen von Urlaubsbox® in schicken Geschenkboxen sind für all jene ideal, die nach einer perfekten Geschenkidee für einen feierlichen Anlass (Hochzeit, Geburtstag, Weihnachten etc.) suchen oder einfach mal selbst eine kleine Auszeit mit ihren Liebsten genießen möchten.

Urlaubsbox® - Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

E-Mail: pr@urlaubsbox.com

Homepage: https://www.urlaubsbox.com

Telefon: 0732 65 18 18 0

