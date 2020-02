Allgeier CORE präsentiert 360° IT-Security Bundle

Rundum-Sicherheit und Experten-Service aus einer Hand

Kronberg im Taunus, 19. Februar 2020 - Ab sofort stellt die Allgeier CORE GmbH, Dienstleister für IT- und Informationssicherheit, ihren Kunden ein 360° IT-Security Bundle zur Verfügung. Durch das neue Sicherheitskonzept "360° IT-Security: Einfach - Umfassend - Sicher" erhalten Unternehmen an 365 Tagen im Jahr ganzheitliche IT- und Informationssicherheit von erfahrenen Sicherheitsspezialisten. Neben technischen Lösungen profitieren Kunden von einer passgenauen Beratung und Unterstützung in den Bereichen Informationssicherheit, Governance, Risk & Compliance (GRC), Information Security Awareness sowie IT-Forensik.

Unternehmen dürfen IT- und Informationssicherheit längst nicht mehr als Luxus betrachten. So gelten diverse gesetzliche Anforderungen wie die EU-DSGVO oder das kürzlich angekündigte IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Dieses soll die deutsche Wirtschaft mit gezielten Maßnahmen und durch die Stärkung des BSI als zentrale Behörde noch stärker vor Cyberangriffen schützen. Aber gerade durch die zunehmenden Cyberbedrohungen ist IT-Sicherheit inzwischen von existenzieller Bedeutung. Noch immer stehen Unternehmen und Behörden vor der Herausforderung, trotz begrenzter Ressourcen hinsichtlich Fachpersonal oder auch Budget, eine angemessene Sicherheitsstrategie umzusetzen. Wo muss das Unternehmen beginnen, um ein nachhaltiges IT-Sicherheitskonzept auf- und umzusetzen, und wer ist dafür verantwortlich? Wie muss das IT-Security-Team aufgestellt werden? Und was kommt an Kosten für die Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes auf das Unternehmen zu?

Das 360° IT-Security Bundle

Im neuen Bundle-Angebot von Allgeier CORE zahlen Kunden im Rahmen ihres Service-Vertrages eine feste monatiche Summe für alle vereinbarten Leistungen. "Wir haben unser neues 360°-Bundle entwickelt, um eine ganzheitliche und kontinuierliche Security-Strategie in Unternehmen zu etablieren und so deren Informationssicherheit zu verbessern und sie auch langfristig zu gewährleisten", sagt Marcus Henschel, Geschäftsführer von Allgeier CORE. "Da wir in jedem Bereich der IT- und Informationssicherheit versierte Spezialisten zur Verfügung stellen, entstehen keine Personalprobleme wie Ausfall, Vertretungen oder Interessenskonflikte. Unternehmen profitieren ganzjährig von unserer umfassenden Kompetenz, und zwar genau dann, wenn Sie Bedarf haben."

Die Module des Allgeier CORE Security-Bundles decken alle Bereiche der IT- und Informationssicherheit ab. Bei der Gestaltung ist eine individuelle Anpassung an die Kundenbedürfnisse möglich:

1) IT Safety Profile

Objektive Bewertung der aktuellen IT- und Informationssicherheit von Unternehmen: Erstellung eines Cybersecurity Ratings mithilfe der Online-Plattform RATINGCY.

2) Cyber Risk Management und Compliance

Optimierung der organisatorischen Informationssicherheit auf Basis einer GAP-Analyse: Entwicklung einer IT-Sicherheitsrichtlinie sowie passender GRC-Konzepte zur Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener und normbedingter Dokumentationspflichten.

3) Education & Awareness

Durchführung von Phishing-Kampagnen und interaktiven Cyberabwehr-Workshops, Management-Trainings sowie Entwicklung von E-Learning-Einheiten und Awareness-Videos für Mitarbeiter.

4) Emergency & Response

Sofortige Unterstützung bei einem vermuteten oder erwiesenen IT-Sicherheitsvorfall: Sicherung und Analyse digitaler Spuren, Implementierung eines individuellen IT-Notfallmanagementsystems mithilfe der Compliance Management Software DocSetMinder®.

5) Cyber Resilience

Unmittelbare und nachhaltige Beseitigung von Sicherheitslücken:

Identifizierung von Schwachstellen in der IT-Umgebung durch Vulnerability Scanning, Penetrationtests und Social Engineering. Empfehlungen zur Schließung von Sicherheitslücken.

6) Incident Response

Notfallhilfe durch das Computer Security Incident Response Team (CSIRT):

Aufnahme und Bearbeitung IT-forensischer Vorfälle an 365 Tagen im Jahr, professionelle telefonische Erstinformation und Soforthilfe.

Weiterführende Informationen zu dem neuen 360° IT-Security Bundle von Allgeier CORE finden Sie unter: https://www.allgeier-core.com/360-grad-it-security-bundle#360-grad-it-security.

Hochauflösendes Bildmaterial können Sie über folgenden Link herunterladen: https://we.tl/t-Am57P7MiDR

Allgeier CORE ist Teil der international agierenden Unternehmensgruppe Allgeier SE mit Sitz in München. In seinem Netzwerk aus erfahrenen IT-Sicherheits- sowie IT-Forensik-Experten vereint Allgeier CORE flexible und modulare Dienstleistungen aus den Bereichen Consulting, Operations sowie Response & Emergency. Durch individuelle IT-Sicherheitsberatung und Planung präventiver Maßnahmen, Identifizierung von IT-Sicherheitslücken sowie Mitarbeitersensibilisierung, aber auch durch die Untersuchung von IT-Sicherheitsvorfällen unterstützt Allgeier CORE branchenübergreifend Unternehmen auf dem Weg zu einer ganzheitlichen IT-Sicherheitsstrategie. Dazu stehen Leistungen wie Basissicherheitschecks, Risikoanalysen, Umsetzung von Datenschutzrichtlinien, ISMS-Implementierung (IT-Grundschutz (BSI), ISO/IEC 27001, ISIS12), Penetrationstests und Schwachstellenmanagement, Awareness-Trainings sowie verschiedene forensische Dienstleistungen zur Verfügung.

