Direct to Consumer - was kann der Vertrieb von Vertical Brands lernen?

In "Vertrieb geht heute anders" erläutert Andreas Buhr neue Erfolgsstrategien

Digital Native Vertical Brands - das sind die neuen Stars des Direktvertriebs. Sie sind ´Kinder unserer digitalen Zeit´ und spielen ihre besondere Stärke - die extreme Nähe zu ihren Kunden - großartig aus. Da sie (meist) den Zwischenhandel komplett umgehen, profitieren sie von einem großen Sparpotenzial - und gleichzeitig von der magischen Sogwirkung der Verknappung, da sie (meist) nur über ihre eigenen digitalen Shops (In App, Social Media) und Markenrepräsentanzen auf Plattformen wie Instagram kaufbar sind.

Digital Native Vertical Brands halten die komplette Strecke zum Kunden - ohne Zwischenhandel

Marken wie Glossier, Birchbox, Draper James, alo yoga, Horizn Studios, Bonobos, Kapten & Son, Lillydoo, Triangl. Warby Parker, Von Jungfeld, Allbirds, Casper und Rockets of Awesome sind nur kleine Auswahl an spannenden Unternehmen, die unter dem Schlagwort "Direct to Consumer" (D2C) das Konzept "Direktverkauf" auf völlig neue Art umsetzen. Ein Milliarden-Geschäft - allein 2020 wird ein Umsatz-Volumen von rund 16 Milliarden US-Dollar prognostiziert -, von dem der klassische Vertrieb lernen kann, erläutert Unternehmer, Vortragsredner und Fachbuchautor Andreas Buhr in seinem neuen Buch "Vertrieb geht heute anders. Das Ende des Verkaufens" (GABAL Verlag).

Das "Ende des Verkaufens" ... ist nicht das Ende des Kaufens! Im Gegenteil!

In sieben Kapiteln analysiert Buhr in diesem Buch die wesentlichen aktuellen Einflussfaktoren auf Vertrieb und Verkauf sowie allgemein auf unternehmerisches Handeln und erläutert Erfolgsstrategien. Dabei widmet sich jedes Hauptkapitel ausführlich und mit vielen aktuellen Beispielen je einer der folgenden Thesen:

Vertrieb geht heute anders ...

- weil die digitale Revolution auch den Vertrieb transformiert

- auch, weil Algorithmen, KI, Bots und Robot(ic)s übernehmen

- weil die Customer Journey eine ganzheitliche Reise ist

- weil Menschen trotz allem noch am liebsten mit Menschen verhandeln

- weil Fans und Influencer das Geschäft "machen"

- weil Vertriebsführungskräfte Digital Leadership vorleben müssen

- weil VUCA gekommen ist, um zu bleiben.

"Vertrieb geht heute anders. Das Ende des Verkaufens" ist kürzlich als 8., vollständig aktualisierte Auflage des Longsellers "Vertrieb geht heute anders" bei Gabal erschienen.

PRESSESERVICE: REZENSIONSEXEMPLARE und FACHBEITRÄGE

- Presse-Rezensionsexemplare von "Vertrieb geht heute anders. Das Ende des Verkaufens" erhalten Sie gerne hier: redaktion@text-ur.de

- Sie interessieren sich für exklusive Fachbeiträge, eine Fachkolumne von oder ein Interview mit Andreas Buhr? Dann einfach melden: redaktion@text-ur.de oder 0221 - 168 21 231

Andreas Buhr ist Unternehmer, Vortragsredner, Buchautor. Er ist Gründer und CEO der Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG (Düsseldorf), die europaweit mittelständische und große Unternehmen sowie internationale Konzerne für mehr Unternehmenserfolg trainiert. Bekannt ist Andreas Buhr auch als international gebuchter Speaker im Bereich Führung und Vertrieb sowie als Publizist und Fachautor für viele Branchenmagazine. Sein Ziel: Unternehmen mehr Erfolg im Business zu ermöglichen. www.buhr-team.com

Parallel zu seinem Studium zum Betriebswirt startete Andreas Buhr 1980 seine Karriere zunächst in der Finanzdienstleistungs-Branche. Anfangs verantwortlich für den Verkauf im Außendienst, zählte er bereits mit 28 Jahren zur Spitze einer der größten Vertriebsorganisationen in Europa. Seit gut 35 Jahren begeistert er auf großen Weiterbildungsforen und Kongressen mit seinem Know-how und seinen Thesen zu Führung und Vertrieb sowie mit seinen zukunftsweisenden Strategien und handfesten Praxistipps das Publikum.

Andreas Buhr ist Expert-Member im Club 55, dem Europäischen Expertenteam für Marketing und Verkauf, er ist Mitglied der National Speakers Association im Chapter New York, und Past President der GSA German Speakers Association, des zweitgrößten Redner- und Trainerverbands der Welt. Er ist zudem Dozent an mehreren Business Schools. Mit "Vertrieb geht heute anders &Vertriebsführung" hat Andreas Buhr bereits mehr als ein Dutzend Management-Bücher veröffentlicht.

Firmenkontakt

Andreas Buhr c/o Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG

Sebastian Berg

Grafenberger Allee 115 – 117

40237 Düsseldorf

+49 (0) 211 - 9 66 66 45

+49 (0) 211 - 9 66 66 52

info@buhr-team.com

www.buhr-team.com

Pressekontakt

text-ur text- und relations agentur Dr. Gierke

K. Ebensberger

EuroNova III, Zollstockgürtel 57-67

50969 Köln

0221 - 168 21 231

redaktion@text-ur.de

http://www.text-ur.de

Digitale Native Vertical Brand Vertrieb Buch Neuerscheinung Andreas Buhr Gabal text-ur Verkauf Direct-to-Consumer