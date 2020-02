LG und Littlebit Technology schließen Vertriebs-Partnerschaft für die Schweiz

LG Electronics baut sein Partner-Netzwerk für den Schweizer Markt aus

ESCHBORN, 18. Februar 2020 - LG Electronics setzt für den Bereich Information System Products (ISP) klar auf Wachstum und baut seine Präsenz in der Schweiz als wichtigem Markt aus. Zu diesem Zweck wächst das Distributions-Netzwerk vor Ort um Littlebit Technology. Außerdem wird Timo White der dedizierte Ansprechpartner für den Schweizer Markt.

Littlebit Technology und LG Electronics schließen Vertriebs-Partnerschaft

Die Monitore der Display-Spezialisten von LG Electronics für den Schweizer Markt sind seit kurzem auch über den Distributor Littlebit Technology erhältlich. Der IT- Anbieter verstärkt damit das Vertriebsnetz in der Schweiz, zu dem auch die langjährigen Partner Ingram Micro und ALSO gehören. "Unsere hochmodernen Monitore mit beeindruckend leistungsstarken IPS-Displays werden stärksten Ansprüchen gerecht und passen damit perfekt zum Schweizer Markt", kommentiert Frank Sander die Erweiterung der Distributionspartner. Der Head of Marketing für LG ISP führt weiter aus: "IT-Anwender in der Schweiz erwarten im beruflichen wie im privaten Umfeld Höchstleistung von ihren Produkten. Unser Line-up an Office-, Profi- sowie Gaming-Displays liefert genau diese starke und verlässliche Performance."

Timo White fokussiert sich auf den Schweizer Markt

Um den Schweizer Markt gezielt bedienen zu können, steht Senior Key Account Manager Timo White ab sofort als dedizierte Kontaktperson für lokale Partner zur Verfügung. White bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Sales-Bereich mit und ist bereits seit 2009 für LG Electronics tätig. "Die Schweiz ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für uns - mit viel Potenzial, die Präsenz und Bekanntheit der Marke LG zu steigern. Unser klares Ziel ist es deshalb, Marktanteile weiter auszubauen und professionelle wie private Anwender von unseren Produkten zu überzeugen. Ein breit aufgestelltes Partner-Netzwerk ist für uns extrem wichtig, um den Markt angemessen bedienen zu können. Deshalb freuen wir uns sehr über den Schulterschluss mit Littlebit Technology, die als offizieller Distributor die Monitore von LG noch mehr Kunden zugänglich machen."

Produktiver arbeiten mit LG Electronics

Littlebit Technology ist offizieller Distributor für LG Business-Monitore und bietet über den eigenen Onlineshop nun alle entsprechenden Displays von LG Electronics an. Unser Portfolio wird damit auch für Fachhändler verfügbar, die bei Littlebit einkaufen. So erhalten noch mehr Kunden Zugriff auf modernste Monitore, die mit speziellen Bildschirm-Modi und cleveren Ergonomie-Features besonders augenschonend arbeiten. Die brillanten Displays garantieren eine ebenso lebendige wie farbechte Darstellung und beste Ergebnisse. Unterschiedliche Formfaktoren sowie die Pivot-Funktion stellen sicher, dass sich die Monitore jeder Arbeitsumgebung im Handumdrehen anpassen.

Mehr zu LG und aktuelle News gibt es auf der LG Homepage und im LG Pressecenter.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit über 100 Niederlassungen auf der ganzen Welt und über 70.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von 54,4 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus fünf Business Units - Home Appliances & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile Communication, Vehicle Components und Business-to-Business - und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken, einschließlich LG SIGNATURE Premium-Produkten und LG ThinQ-Produkten mit künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com

Über LG Electronics Deutschland GmbH

Der koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktuell in folgenden Geschäftsbereichen tätig: Home Entertainment, Mobile Communications, Information System Products, Home Appliances, Air Solutions, Solar und Vehicle Components. In den vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber eine Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays oder gebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter Unternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungen orientieren sich gemäß dem Markenversprechen "Life"s Good" dabei stets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches Engagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com sowie www.lg.de/presse.

Über LG Electronics Information System Products

LG Electronics Information System Products (ISP) liefert als führender Anbieter seit über zwanzig Jahren Lösungen, um Menschen effizient mit Computern arbeiten zu lassen. Zwei von drei in Deutschland verkauften optischen Laufwerken stammen beispielsweise von LG. Im Display-Bereich setzt LG Maßstäbe bei der Entwicklung und Fertigung modernster Monitore und LED-Projektoren. Die optimale Verbindung von attraktivem Design, perfekter Ergonomie und höchster Bildqualität steht bei der Produktentwicklung von Monitoren an erster Stelle. Nach dieser Philosophie entwickelten die Ingenieure von LG technologische Meilensteine wie die farbtreuen LG IPS-Panel, atemberaubende 21:9-Monitore der LG UltraWideTM Serie und die LG UltraFineTM Displays, die mit ihrer 5K- Auflösung im Consumer- und B2B-Bereich völlig neue kreative Möglichkeiten eröffnen.

Firmenkontakt

LG Electronics Deutschland GmbH

Caroline Funk

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn

0 61 96/ 5821 - 320

lg-isp@rtfm-pr.de

http://presse.lge.de/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Marco Albert

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

lg-isp@rtfm-pr.de

www.rtfm-pr.de

Schweiz, Netzwerk, Technology, Vertrieb, Littlebit