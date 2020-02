DGTLS - Die zertifizierte Agentur für "go-digital"

Förderprogramm

München, 18.02.2020. DGTLS ist zertifizierte Agentur für Beratungen im Rahmen von "go-digital", dem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Mit dieser Förderung wird es kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht, sich auf dem Markt zu orientieren und sich für die Zukunft sicher und gewinnbringend zu positionieren, indem sie von einer erfahrenen und bereits erfolgreich etablierten Agentur beraten und unterstützt werden. Gerade der Full-Service-Charakter der Digitalagentur DGTLS ist hierfür ein reichhaltiger Nährboden, versorgt sie selbst Kunden schon seit mehr als 12 Jahren erfolgreich mit innovativen Digital Experiences.

KMUs können und dürfen sich nicht länger der voranschreitenden Digitalisierung verweigern, denn wer sich nicht anpasst und mitzieht, verschwindet früher oder später vom Markt. DGTLS nimmt Unternehmen bei der Hand und begleitet sie beim Digitalisierungsprozess: Dabei kann die 60-köpfige Agentur auf eine starke Verbindung zu mittelständischen Unternehmen im Chiemgau wie auch im Münchner Raum ebenso zurückgreifen, wie auf die profunde Kompetenz ihrer Mitarbeiter mit den verschiedensten beruflichen Backgrounds.

DGTLS hilft KMUs aber nicht nur bei der digitalen Umstellung. Sie übernimmt auch alle dabei anfallenden bürokratischen Aufgaben, stellt beispielsweise die Anträge, kümmert sich um die Abrechnung und hat die Verwendungsnachweisprüfung im Blick.

Was hinter "go-digital" steckt

Mit ihren Standorten in München, Traunstein und Barcelona zeigt DGTLS, dass Vernetzung in dieser Branche eine entscheidende Rolle spielt. Ob der Standort Traunstein oder München, beide sind Ausgangspunkt und Geburtsstätte von aufstrebenden kleinen und mittleren Unternehmen, mit frischen Ideen und unverbrauchtem DIY-Spirit.

Das Förderprogramm "go-digital" ist genau für solche Unternehmen gedacht und finanziert die Beratungsleistung zertifizierter Agenturen für Unternehmen mit einem Betrag von bis zu 50% der anfallenden Beratungskosten.

Unternehmen können sich so relativ günstig und umfassend beraten lassen.

Was DGTLS für KMUs bereithält

Durch die erteilte Zertifizierung wird sichergestellt, dass DGTLS die Beratungsleistung langfristig auf höchstem Niveau anbieten kann. Sie erfüllt dabei die folgenden Kriterien:

-Ausgewiesene Fachliche Expertise im Bereich IT und Digitalisierung

-Nachgewiesene wirtschaftliche Stabilität

-Gewähr einer unabhängigen, wettbewerbsneutralen Beratung

-Eindeutiger Bezug zu KMUs

-Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen

-Dauerhafte Erfüllung und Gewährleistung der Qualitätsstandards des BMWI

Sie können die DGTLS unverbindlich kontaktieren, um das Förderprogramm go-digital gewinnbringend in Anspruch zu nehmen und die Digitalisierung Ihres Unternehmens voranzutreiben.

Genauere Informationen über Chancen und Perspektiven finden Sie hier auf unserer Website unter https://www.dgtls.com/de/go-digital.

Kontakt für weitere Informationen:

DGTLS GmbH | Implerstraße 24 | 81371 München

T +49 89 6228 625 24 | E eva.rinke@dgtls.com

www.dgtls.com

Das sind wir:

Eine erfahrene Digitalagentur mit den Schwerpunkten Webentwicklung, Design, Marketing und Beratung.

Die Full-Service-Agentur mit Standorten in München, Traunstein und Barcelona. Mit einem Team kompetenter, kreativer und starker Mitarbeiter. Bereits seit 2007 und bald als DGTLS konzipieren, designen und programmieren wir individuelle Websiteprojekte, entwerfen anspruchsvolle Designs, entwickeln erfolgreiche Werbekampagnen und vieles mehr für unsere Kunden.

Wir bieten individuelle Lösungen - das machen wir täglich und mit hohem Anspruch!

