Portal Visions 2020: bpi solutions präsentiert neue Lösungen auf Basis von Intrexx

(Mynewsdesk) bpi solutions stellt auf der Portal Visions 2020 am 12. März in Freiburg neue Lösungen auf der Basis der aktuellsten Version von Intrexx 19.03. vor. Der Bronzepartner von United Planet bietet mit einer erstmals direkt in Intrexx entwickelten Prozess Engine neue Business Logiken, um Geschäftsprozesse, Abläufe und Aufgaben noch flexibler innerhalb eines Portals anzupassen und umzusetzen.

Alle zwei Jahre veranstaltet United Planet das hauseigene Event ‚Portal Visions - The Intrexx Conference‘, auf der sich Partner und Kunden ein Bild von den Low-Code Neuheiten und den Einsatzmöglichkeiten machen können. Eine gelungene Austauschplattform für alle Intrexx- und Digital-Workplace-Fans.

Innovative Software-Lösungen sind der Schlüssel zu mehr Unternehmenserfolg: Mehr Ertrag, bessere Wettbewerbsfähigkeit und höhere Kundenzufriedenheit. bpi solutions sieht dabei die Kernaufgabe, komplexe Abläufe in einem ganzheitlichen System abzubilden und diese weitestgehend zu automatisieren, um so wichtige Ressourcen für wertschöpfende Tätigkeiten freizusetzen. Immer mit dem Ziel, das Tagesgeschäft so wirksam, zeit- und kostensparend wie möglich zu gestalten. Dazu gehören die Prozess- und Organisationsberatung, das Projektmanagement, der Support sowie Serviceleistungen, wie bspw. Datenerfassungen und Datenmigrationen, zu einem "alles aus einer Hand" Angebot.

Auf der Portal Visions 2020 präsentiert bpi mit den neuen konfigurierbaren Lösungen, z.B. für das Vendor Invoice Management (VIM), noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität in der Beschleunigung und Automatisierung der Workflows und Geschäftsprozesse. Dem Anwender wird es dabei ermöglicht alles selbst zu konfigurieren. bpi solutions unterstützt damit Unternehmen und Anwender, maßgeschneiderte Lösungen selbst umzusetzen, die genau auf die eigene Firma und Anforderungen abgestimmt sind. Damit im Unternehmen und in der Organisation, das volle Potential des Business entfaltet werden kann. Etwa indem Prozesse vereinfacht und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter gefördert werden.

Neben bpi solutions zeigen auch andere Intrexx-Partner interessante Lösungen zu den wichtigsten Software-Trends . Somit bietet die Portal Visions die beste Plattform, um live zu verfolgen, was Digitalisierung für Ihr Unternehmen noch alles bedeuten kann.

Über bpi solutions

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980erJahre erfolgreich mit einem unternehmensüber­greifenden Lösungskonzept von einfach zu bedie­nender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Be­ratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Manage­ment, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse über­wachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvor­sprung.

