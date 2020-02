Modernes 1-DIN Mediencenter fürs Auto - der RADICAL R-D111

RADICALs neuer Infotainer auf Android 9.0 Basis kombiniert aktuelle Multimediafunktionen mit einer komfortablen Handy-Integration

Moderner Style, innovative Technologien und eine attraktive Preisgestaltung - mit dem R-D111 hat RADICAL (http://www.my-radical.com/) jetzt auch einen 1-DIN Infotainer im Programm. Der R-D111 (VK 379 Euro) ist ein bestens ausgestattetes Mediencenter mit sehr großem 10,1" /25,7 cm Touchscreen, DAB+ und UKW-Tuner, drei USB-Ports und einer vielseitigen Bluetootheinheit. Als offenes Android-System konstruiert, ermöglicht RADICALs neuer Infotainer aber auch eine bequeme Handynutzung im Auto und bringt so die App-Vielfalt ins Cockpit.

SPEZIALGEBIET: SMARTPHONE-VERNETZUNG

Der R-D111 steht, wie jedes RADICAL-System, für eine umfassende Vernetzung zwischen Smartphone und Head Unit. Der Infotainer nutzt ein offenes Betriebssystem auf Android 9.0 Basis, so dass eine direkte Installation von Android Apps auf dem Gerät möglich ist.

Apps, die man im Auto einsetzen will, also auch Navi-Apps, kann man mit den vorinstallierten APK-Installer einfach über USB auf den R-D111 übertragen und dann via Touchscreen bedienen. Der Funktionsumfang des RADICALs lässt sich so fast unendlich erweitern und optimal auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen.

Der R-D111 verfügt über eine sehr leistungsfähige 1,3 GHz Quad-Core CPU mit 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Flashspeicher, so dass Apps und Hintergrundprozesse flüssig laufen und genug Kapazität für die Installation der Apps vorhanden ist.

INTERNET IM AUTO NUTZEN

Das integrierte WiFi Modul ermöglicht es, über einen Smartphone Hotspot einen mobilen Internetzugang zu erstellen. So kann man webbasierte Apps wie Spotify oder Internetradio bequem nutzen.

Die vorinstallierte EasyConnect App ermöglicht es, ein Android Smartphone per WiFi oder USB auf den R-D111 zu spiegeln und dann über den Touchscreen des Infotainers zu bedienen: Eine wichtige Funktion für Apps, bei denen die Daten auf dem Smartphone verwaltet und gespeichert bleiben sollen. Apple iPhones werden ebenfalls durch EasyConnect unterstützt - mit der Einschränkung, dass die gespiegelten Apps vom iPhone aus bedient werden müssen.

VIELSEITIGES MEDIENCENTER

Konsequent vereint der RADICAL die neue Smartphone App Medienwelt und die Funktionen eines klassischen Head Units in einem Gerät: Für klaren Digitalradioempfang sorgt der integrierte DAB+ Tuner, der mit zahlreichen Komfortfunktionen wie MOT-Slideshow, Stationsliste oder DLS-Text überzeugt. Ein leistungsstarker UKW RDS Tuner ergänzt das Radioprogramm. Zur A/V-Wiedergabe stehen gleich drei USB-Ports stehen bereit - unterstützt wird eine Vielzahl von Dateiformaten, zum Beispiel auch die verlustfrei komprimierten FLAC-Dateien.

Die moderne Bluetootheinheit ermöglicht kabelloses A2DP Musikstreaming sowie ein stressfreies Freisprechen mit einfacher Handy-Kopplung und -Synchronisation, bequemer Kontaktverwaltung und praktischer Suchfunktion.

BEDIENKOMFORT AUF JEDER FAHRT

Alle Funktionen lassen sich einfach und intuitiv über den sehr großen kapazitiven 25,7 cm / 10,1" Touchscreen steuern. Mit großen Icons und übersichtlichen Menü ermöglicht das User Interface eine sichere Bedienung während der Fahrt. Die starke Leuchtkraft des hochauflösenden Displays (1024 x 600 Pixel), seine glasklare Transparenz, die brillanten Farben und der hohe Kontrastumfang sorgen selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine gute Ablesbarkeit.

RADICAL ist eine innovative Car Media Marke, die sich auf fahrzeugspezifische Infotainer fokussiert. Derzeit umfasst das Portfolio mehrere Multimediasysteme für diverse Fahrzeuge von VW, FORD, AUDI, BMW, OPEL, MERCEDES, MITSUBISHI, HYUNDAI und SKODA. Der Einsatz innovativer Technologien und der moderne Look kennzeichnen die neuen RADICALs. Und das radikale Preis/Leistungsverhältnis. RADICAL Infotainer verfügen über ein offenes Android Betriebssystem, so dass eine direkte Installation von Android Apps auf den Geräten möglich ist.

RADICAL-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den RADICAL-Systemen.

