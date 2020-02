?Messe.TV Spezial: Euroshop 2020

(Mynewsdesk) An einem Besuch auf der Euroshop 2020 kommen kluge Akteure des Retail-Marktes nicht vorbei. Aussteller zeigen dort innovative Entwicklungen für den Handel. Besucher können sich über Neuheiten informieren. Von Retail Marketing & Retail Technology über Expo und Event Marketing bis hin zu Shop Fitting & Store Design. Bei unserem Messe.TV Spezial zur Euroshop 2020 dreht sich alles um Messebau Systeme.

Stand Construction: Messebau SystemeWir widmen uns in diesem Jahr bei unserer Berichterstattung dem Thema Stand Construction und hier im Speziellen den Messebau-Systemen. Große Systemhersteller wie Octanorm, Syma oder Aluvision zeigen hier Ihre Standbausysteme und die neuesten Innovationen beim modularen Messebau. Hinzu kommen Anbieter von mobilen Messeständen, wozu etwa der PopUp Messestand oder Display Messestand zählen, die besonders stark im Eventbereich zum Einsatz kommen.

Unsere Videos zur Euroshop in Düsseldorf finden Sie während bzw. kurz nach der Messe auf:

https://www.messe.tv/2020/euroshop

Expo und Event MarketingMessen und Events sind für Firmen ein wichtiger Bestandteil des Marketings. Deutschland ist ein Messeland mit unzähligen nationalen und internationalen Leitmessen. Und die Euroshop ist quasi eine Messe für den Messeauftritt. Messebauer können sich dort über Neuentwicklungen rund um die Themen Messebau und Messestände auf den aktuellen Stand bringen. Denn auf dem Messegelände Düsseldorf findet sich 16.02. - 20.02.2020 alles, was für die Realisierung eines Ausstellungsstandes erforderlich ist.

Auch einige, wenige Messebauer findet man hier als Aussteller, denn auch Firmen die selbst auf Messen ausstellen, besuchen die Euroshop, um sich rund um den Messeauftritt zu informieren. Es besteht die Möglichkeit an einem Tag gleich eine Vielzahl von möglichen Dienstleistern kennenzulernen und in Augenschein zu nehmen.

Messe.TV SponsoringWir bedanken uns bei unserem Sponsor www.dein-messestand.com (http://www.dein-messestand.com/), der uns eine unabhängige, redaktionelle Film-Berichterstattung zu den Systemherstellern auf der Euroshop 2020 ermöglicht.

Sie haben Interesse selbst Messe.TV Sponsor zu werden? Wir halten attraktive Sponsorenangebote für Sie bereit. Mehr dazu auf https://www.messe.tv/sponsor oder nehmen Sie einfach direkt Kontakt zu uns auf.

Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/dein-service-gmbh/pressreleases/messe-punkt-tv-spezial-euroshop-2020-2973082) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Dein Service GmbH (http://www.mynewsdesk.com/de/dein-service-gmbh)

Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Die Deutsche Messefilm & Medien GmbH ist Experte für Filmproduktionen im redaktionellen und im kommerziellen Bereich. Darüber hinaus erfolgt eine Publikation über das Portal Messe.TV. Hochwertiger Content der auch über unsere Social-Media Kanäle verbreitet wird.

- Messe-TV: Video on Demand

Messe.TV zeigt im Messefernsehen per Video on Demand aktuelle Videos zu Neuheiten auf Messen. In Messevideos zu Waren und Dienstleistungen sowie Interviews mit Branchenexperten, können sich Kunden und Interessenten informieren.

- Google Ads Video-Kampagnen

Neben der organischen Reichweite der Videos können Google Ads Video-Kampagnen einen hohen Wirkungsgrad erzielen. Hier können mit dem Messefilm sehr spezifische Zielgruppen angesteuert werden, um die Bekanntheit zu steigern und Kaufimpulse zu setzen.

Firmenkontakt

Dein Service GmbH

Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg a. d. Isar

08761 - 720 66 80

a.bergmeier@dein-service.com

http://www.themenportal.de/wirtschaft/messe-tv-spezial-euroshop-2020-33946

Pressekontakt

Dein Service GmbH

Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg a. d. Isar

08761 - 720 66 80

a.bergmeier@dein-service.com