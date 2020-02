Campaign entscheidet sich bei der Digitalisierung seines Lieferantenmanagements für SynerTrade

Die Bertelsmann-Printing-Group-Tochter Campaign setzt künftig auf Software der SynerTrade für ihr digitalisiertes Lieferantenmanagement.

Die Software umfasst führende, preisgekrönte Module für eine professionelle 360-Grad-Lieferantenkommunikation. Von der Lieferanten-Bewerbung über die laufende Geschäftsbeziehung bis hin zur strategischen Entwicklung des Lieferantenportfolios wird der komplette Angebotsprozess abgebildet.

Nik Bockmann, Geschäftsführer von Campaign resümiert: "Prozesstechnisch sind die Lösungen der SynerTrade ideal für die digitale Vernetzung mit unseren Lieferanten. Der gesamte Prozess rund um das Lieferantenmanagement wird mit den Modulen von Synertrade (https://synertrade.com/de/) abgebildet und die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten weiter optimiert."

Lieferanten können sich über die Plattform registrieren und an Ausschreibungen teilnehmen. So können die Daten auf dem neuesten Stand gehalten und Dokumente sowie Zertifikate ausgetauscht werden.

Auf dieser Basis werden Anfragen und Ausschreibungen an die Lieferanten versendet, die ihre Angebote über die Online-Plattform medienbruchfrei abgeben können. Die Abteilung Konzeption & Sourcing von Campaign kann die Angebote vergleichen und die Vergabe direkt durchführen. Der gesamte Ausschreibungsprozess wird dokumentiert und ist jederzeit nachvollziehbar. Dadurch entsteht eine hohe Prozesssicherheit sowie Transparenz.

Mit über 650 Klienten weltweit ist SynerTrade einer der globalen Marktführer für digitale Beschaffungslösungen. Die SaaS-Plattform SynerTrade Accelerate deckt den gesamten Beschaffungsprozess mit einem kompletten Set von flexiblen, skalierbaren und einfach zu verwendenden Anwendungen ab. Über Accelerate werden mehr als 500 Milliarden Euro Spend jährlich optimiert. Das Unternehmen unterhält 18 Büros weltweit und unterstützt Klienten bei der Optimierung von Beschaffungsprozessen mit benutzerfreundlichen integrierten Systemen für E-Sourcing, E-Procurement, SRM (Supplier Relationship Management), Vertragsmanagement und Spend Analysis. SynerTrade ist eine der SaaS-Geschäftseinheiten von Digital Dimension, einer Tochtergesellschaft der Econocom-Gruppe.

Über Campaign

Die Geschäftseinheit Campaign ist ein 100%iges Tochterunternehmen von Bertelsmann und und verbindet als digitale Unit der Bertelsmann Printing Group die Vorteile des Printkanals mit den Systematiken des Onlinemarketings.Als internationale Spezialist sowohl für Marketing- und Regelkommunikationsdienstleistungen als auch für die passenden IT- und Omni-Channel Kampagnen-Management-Systeme berät und begleitet Campaign ihre Kunden von der Integration der Bestandskundendaten in ein CRM-System über die Aussteuerung und Produktion von Kampagnen bis hin zu umfangreichen Reportings und Analysen. Ergänzt wird das Service-Portfolio durch umfangreiche Regelkommunikationsdienstleistungen sowohl auf physischen als auch digitalen Kanälen. Neben dem Hauptsitz in Gütersloh hat Campaign zwei weitere Standorte in Offenbach/a.M. und in Neckarsulm mit insgesamt mehr als 400 Mitarbeitern.

