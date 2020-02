Modische Pumps Größe 43 bei schuhplus ordern

Pumps in verschiedenen Farben und Ausführungen sowie von bekannten Markenherstellern bei schuhplus

Pumps sind die Damenschuhe, wenn es um elegante und stilvolle Schuhmodelle geht. Die Damenpumps lassen sich zu vielen Styles tragen und passen einfach zu jedem Anlass. Ganz egal, ob im Büro oder in der Freizeit, am Abend auf einem Empfang oder im Konzert, mit Pumps sind Damen stets angemessen gekleidet. Im Handel ist es jedoch meist nicht einfach, Pumps in der passenden Größe zu finden, vor allem wenn es um die Größe 43 geht. Die bereits als Übergröße geltende Schuhgröße wird von Einzelhändlern nicht gern geordert, aus Sorge, die Ware nicht zu verkaufen. Zum Glück gibt es daher schuhplus, den Dienstleister, wenn es um Damenschuhe in Übergröße geht.

Selbstverständlich ist auch bei Pumps in Übergröße heute Schuh nicht mehr gleich Schuh. Es gibt die Damenmodelle aktuell in einer breiten Vielfalt an Farben und Stilen, sodass sich zu klassischen Schuhen in Schwarz und in Braun ebenfalls wunderschöne mehrfarbige Modelle gesellen, die mit ihrer auffallenden Gestaltung automatisch alle Blicke auf sich ziehen. Übrigens bietet schuhplus seine Pumps und die vielen weiteren Schuhmodelle von bekannten Marken wie Gabor, Spring Footwear und J.Reneé an.

Verschiedene Details sorgen an den Pumps in Größe 43 für zusätzliche Hingucker

Neben den traumhaften Farbkombinationen, in denen einige Pumps in Größe 43 (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/) bestellbar sind, gibt es ebenfalls Modelle, die mit verschiedenen Details ausgestattet, für weitere Hingucker sorgen. Das können auffallende Schnallen an den Schuhen sein oder kleine Riemen, Bommeln aus feinem Leder, kontrastfarbene Nähte und vieles mehr.

Mit unterschiedlich hohen Absätzen

Ein wichtiges Merkmal des Pumps ist der Absatz. Die Höhe ist nicht festgelegt, weshalb zu den Damen-Pumps bereits Schuhe mit kleinem Absatz gezählt werden können. Die Höhe kann daher stark variieren und beispielsweise sogar Schuhe mit einer Absatzhöhe von 11 cm und mehr umfassen. Selbstverständlich gibt es die Damenschuhe bei schuhplus mit verschiedenen Absatzhöhen.

Wer gern eine Beratung wünscht, stattet einer der Filialen von schuhplus einen Besuch ab

Neben dem breiten Angebot an Pumps und weiteren Schuhmodellen im Internet gibt es bei schuhplus ebenfalls die Möglichkeit, direkt vor Ort in einem der drei Ladengeschäfte Schuhe zu probieren und anschließend käuflich zu erwerben. Dort stehen außerdem fachlich versierte Servicekräfte bereit, die zu den Schuhen und Größen beraten. Es gibt die drei Ladengeschäfte am Firmenhauptsitz in Dörverden (Landkreis Verden) auf 1100 qm, in Kaltenkirchen (Metropolregion Hamburg) im Ohland-Park auf 600 qm sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

