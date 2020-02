Wohlige Sonnenwärme erwartet Sie im Ofenhaus Colnrade unabhängig von der Jahreszeit Jahreszeit. Mit unseren unterschiedlichen Öfen zieht Wärme und Gemütlichkeit in Ihre vier Wände ein. Sie können zwischen ganz unterschiedlichen Ofentypen auswählen. Wir führen für jede Wohnsituation den idealen Ofen - vom klassischen Specksteinofen bis hin zum modernen Elektrokamin. Im Ofenhaus Colnrade erwarten Sie auch schnell wärmende Kaminöfen sowie Gaskamine und Pelletöfen als praktikable Alternativen.Mehr als 400 unterschiedliche Öfen bietet Ihnen unsere Ofenerlebniswelt auf über 1.000 Quadratmetern - finden und erleben Sie diese hautnah. Erleben Sie selbst, wie sich ein richtiger Bremer Grundofen mit seiner wohltuenden Strahlungswärme anfühlt, oder kommen Sie bei der Designvielfalt unserer Kachelöfen nicht mehr aus dem Staunen heraus.In der Ofenlebniswelt befindet sich auch ein ganz besonderer Teil mit ausgewählten Musteröfen aus der Ofenmanufaktur Colnrade. Alle maßgeschneiderten Öfen für ganz persönliche Ansprüche werden in unserer Manufaktur angefertigt. Die eigens von uns geplanten und gefertigten Speckstein- sowie Kachelöfen der Ofenmanufaktur Colnrade werden genau an Ihren Wohnraum und Ihre persönlichen Wünsche angepasst. Unser Team vom Ofenhaus Colnrade erledigt auch die Montage Ihres neuen Ofens sauber sowie schnell. Das Ofenhaus finden Sie im Herzen von Colnrade in einem Landgasthaus mit einem Alter von über 120 Jahren. Hier empfängt Sie Familie Dauskardt und berät Sie gerne auf der Suche nach Ihrem neuen Ofen. Mit Leidenschaft für Öfen und technisches Wissen führen wir Ihnen zahlreiche unserer Modelle gerne direkt vor.

Kontakt

Das Ofenhaus Colnrade

Björn Dauskardt

Dorfstraße 21

27243 Colnrade

0443494840

email@ofenhaus.de

https://www.ofenhaus.de/

Kaminofen, Pelletofen, Edelstahlschornstein, Grundofen, Dauerbrandofen, Gaskamin, Ofenbauer, Specksteinofen, Elektrokamin, Kachelofen